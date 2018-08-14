Кризис турецкой лиры отражается на экономике стран Латинской Америке

Кризис турецкой лиры оказал влияние на экономику некоторых стран в Латинской Америке. В Аргентине курс местной валюты песо в понедельник, 13 августа, упал на 2,65 процента по отношению к американскому доллару, в Бразилии курс реала понизился на 0,53 %, в Мексике песо упал на 0,87 %.

В попытке затормозить падение аргентинского курса Центральный банк Аргентины повысил основную процентную ставку на 45 %. Кроме того, центробанк объявил о том, что выведет на валютный рынок 500 миллионов долларов США, намереваясь таким образом снизить давление на национальную валюту. Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) пообещал оказать поддержку Аргентине на сумму до 50 миллиардов долларов.

Курсы национальных валют развивающихся стран Латинской Америки уже давно идут на понижение, однако обвал турецкой лиры обострил положение, поскольку экономики этих стран испытывают сильную зависимость от иностранного капитала, отмечает dpa.

Некоторые европейские банки, вкладывавшие значительные средства в экономику Турции, также могут испытать трудности. К их числу относятся испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), французский BNP Paribas и UniCredit из Италии.

Турецкая лира подешевела на 40 % с начала года

С начала 2018 года курс турецкой валюты упал более чем на 40 %. В стране значительно подорожали продукты, стоимость картофеля по сравнению с 2017 годом выросла почти в 4 раза. 10 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп вдвое увеличил пошлины на импорт алюминия и стали из Турции, после чего курс лиры резко понизился еще на 14 %, уточняет Reuters.

Центробанк Турции пытается затормозить кризис при помощи ряда защитных мер, например, поддерживая турецкие банки. Президент Турции Эрдоган призвал турок обменивать доллары и евро на лиры, а МВД объявило о начале расследования в адрес пользователей соцсетей, которых власти Турции обвиняют в распространении сообщений, якобы спровоцировавших рост курса доллара.