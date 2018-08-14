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Индия каждый месяц будет запускать по две космические ракеты
23:29 13.08.2018 |
Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван в недавнем интервью рассказал о планах своего ведомства по запуску космических ракет на ближайшие полтора года. По его словам, в следующие 16 месяцев ISRO осуществит 31 космический запуск. А это практически по два запуска в месяц.
Для индийской космической отрасли - это довольно плотный график. В следующие пять месяцев будут проведены девять запусков, а с февраля по декабрь 2019 года стартуют еще 22 ракеты. Для сравнения, в 2017 году Индия осуществила всего пять запусков, из которых успешными были четыре, США - 29, Россия - 20, Китай - 19. В этом году на счету индийской космонавтики пока всего 3 успешных запуска.
Среди запланированных пусков будут как отечественные, так и зарубежные спутники. В частности, ближайшим рейсом ракеты PSLV на орбиту отправят два британских спутника.
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