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Иран представил баллистическую ракету нового поколения
19:14 13.08.2018 |
Иранские военные в понедельник, 13 августа, представили баллистическую ракету нового поколения Fateh. "Ничто не остановит эту ракету", - передает агентство Tasnim слова министра обороны Ирана Амира Хатами.
Хатами отметил, что новая баллистическая ракета малой дальности была "на 100 процентов произведена в Иране". Технические характеристики ракеты не раскрываются, но, по словам главы оборонного ведомства, ракета обладает "маневренностью" и "высокой точностью наведения". Согласно данным Центра стратегических и международных исследований США, максимальная дальность полета предыдущего поколения баллистических ракет составляла от 200 до 300 километров.
Кризис в отношениях между Ираном и США
Ракетная программа Ирана является одним из основных предметов спора между Тегераном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерного соглашения, в том числе и потому, что документ не предусматривает ограничения ракетной программы. По мнению властей Ирана, этот пункт не подлежит обсуждению, поскольку является центральным элементом защиты страны.
Чем выше давление на Иран, тем сильнее желание страны увеличить свою обороноспособность, подчеркнул Амир Хатами, имея в виду кризис в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. "Мы не боимся потрудиться ради того, чтобы увеличить ракетный потенциал страны", - добавил министр обороны Ирана.
В мае Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Тегераном. 7 августа Вашингтон возобновил санкции в отношении автопрома Ирана, его валюты и торговли золотом и драгметаллами.
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