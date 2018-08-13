Финансовые новости
- |
- 13.08.18
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Турции начали расследование в связи с обвалом курса лиры
14:55 13.08.2018 |
Министерство внутренних дел Турции в понедельник, 13 августа, начало расследование в отношении владельцев нескольких сотен аккаунтов в соцсетях за действия, угрожающие "экономической безопасности", сообщает газета Hurriyet. Пользователей обвиняют в публикации сообщений, которые "спровоцировали рост" курса доллара.
Как следует из заявления турецкого МВД, расследование начато в отношении 346 аккаунтов. Кроме того, Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (МАСАК) тоже начал проверку в связи с публикацией "фейковых новостей", целью которых является "манипулирование экономикой".
Курс лиры обрушился на фоне заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий с 25 до 50 процентов. Турецкая лира подешевела на 14 процентов по отношению к доллару: сейчас она торгуется на уровне примерно 6,93 за 1 доллар. В связи с этим Центробанк Турции объявил о введении мер поддержки лиры, которые направлены на увеличение ликвидности банков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В первом полугодии 2018-го украинские НПЗ не смогли сохранить темп наращивания доли рынка
|10 августа Нацбанку не удалось остановить подорожание доллара на межбанке
|Украина подала иск в ЕСПЧ против РФ из-за нарушений прав политзаключенных
|Конец «белорусского чуда». Лукашенко окончательно надоел Путину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Риск обвала рынков вслед за турецкой лирой невелик, - Goldman Sachs
|В Турции начали расследование в связи с обвалом курса лиры
|Не только обвал лиры: почему Турция оказалась на грани финансового кризиса
|Франция с 2019 года введет комиссию за непригодный для переработки пластик
|CNN: ФБР подозревает РФ в причастности к столкновениям в Шарлотсвилле
|Турецкая лира опустилась до нового минимума
Это интересно
|К 2030 году в мире установят 40 млн зарядных станций для электромобилей
|Samsung представила новые наручные часы — Galaxy Watch
|Представлен флагманский смартфон Samsung Galaxy Note9
|Panasonic представила технологичный освежитель для обуви
|Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников
|Первые комплекты Magic Leap начали продавать в Штатах за $2295
|Ferrari зарабатывает с каждой проданной машины 69 тысяч евро