В Турции начали расследование в связи с обвалом курса лиры

Министерство внутренних дел Турции в понедельник, 13 августа, начало расследование в отношении владельцев нескольких сотен аккаунтов в соцсетях за действия, угрожающие "экономической безопасности", сообщает газета Hurriyet. Пользователей обвиняют в публикации сообщений, которые "спровоцировали рост" курса доллара.

Как следует из заявления турецкого МВД, расследование начато в отношении 346 аккаунтов. Кроме того, Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (МАСАК) тоже начал проверку в связи с публикацией "фейковых новостей", целью которых является "манипулирование экономикой".

Курс лиры обрушился на фоне заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий с 25 до 50 процентов. Турецкая лира подешевела на 14 процентов по отношению к доллару: сейчас она торгуется на уровне примерно 6,93 за 1 доллар. В связи с этим Центробанк Турции объявил о введении мер поддержки лиры, которые направлены на увеличение ликвидности банков.