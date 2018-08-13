Финансовые новости
- |
- 13.08.18
- |
- 14:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Франция с 2019 года введет комиссию за непригодный для переработки пластик
12:34 13.08.2018 |
Франция планирует ввести в 2019 году штрафную систему, которая увеличит стоимость потребительских товаров с упаковкой из непригодного к переработке пластика.
Об этом пишет Euractiv.
Проект является частью обязательства использовать только переработанный пластик по всей стране к 2025 году, сказал чиновник Министерства окружающей среды.
Брюн Пуарсон, государственный секретарь по экологической реформе, сказала, что этот шаг является одним из нескольких, которые будут реализованы в ближайшие годы, включая схему возврата депозита для пластиковых бутылок.
"Недостаточно объявить войну пластику. Нам нужно трансформировать французскую экономику", - сказала она.
По словам Пуарсон, согласно новому плану, продукты в переработанной пластиковой упаковке могут стоить до 10% меньше.
"Когда есть выбор между двумя бутылками - одна из переработанного пластика, а другая нет, то первая будет дешевле", - сказала она.
Эммануэль Гишар из Федерации производителей пластиковых упаковок Elipso осторожно приветствовал французский план.
"Для бутылок возможен выбор. Но мы не можем забыть о других вещах. Сегодня нет переработанного пластика для емкостей для йогурта", - сказал он.
Изображение в социальных сетях морской фауны, задыхающейся от пластмасс, а также такие инициативы, как "пластиковые атаки", когда покупатели выбрасывают все упаковки от своих покупок у супермаркетов, начали влиять на политику во всем мире.
Франция в настоящее время перерабатывает около 25% своего пластика. Она уже запретила одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах.
Французское правительство также стремится увеличить налоги на утилизацию мусора на свалках при одновременном сокращении налогов на операции по переработке, надеясь решить растущую проблему тонн пластика, попадающего в океаны.
Сети супермаркетов Carrefour и Leclerc заявили, что они перестанут продавать пластиковые соломинки в ближайшие месяцы, опережая закон, запрещающий их с 2020 года.
Еврокомиссия также хочет резко сократить одноразовые пластиковые предметы, объявив в мае правила, требующие использовать альтернативные материалы.
За последние 10 лет производство пластмасс выросло более чем на 40% во всем мире, в основном для упаковки.
Ежегодно европейцы генерируют 25 млн тонн пластиковых отходов, однако лишь менее 30% из них отправляется на переработку. Согласно стратегии, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 55%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В первом полугодии 2018-го украинские НПЗ не смогли сохранить темп наращивания доли рынка
|10 августа Нацбанку не удалось остановить подорожание доллара на межбанке
|Украина подала иск в ЕСПЧ против РФ из-за нарушений прав политзаключенных
|Конец «белорусского чуда». Лукашенко окончательно надоел Путину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Не только обвал лиры: почему Турция оказалась на грани финансового кризиса
|Франция с 2019 года введет комиссию за непригодный для переработки пластик
|CNN: ФБР подозревает РФ в причастности к столкновениям в Шарлотсвилле
|Турецкая лира опустилась до нового минимума
|Эрдоган призвал турок обменивать доллары и евро на лиры
|КНДР отвергла все предложения США об уничтожении ядерного оружия
Это интересно
|Panasonic представила технологичный освежитель для обуви
|Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников
|Первые комплекты Magic Leap начали продавать в Штатах за $2295
|Ferrari зарабатывает с каждой проданной машины 69 тысяч евро
|«Обеспеченный затонувшими сокровищами» ICO-проект подозревают в мошенничестве
|Система Ford Wrong Way Alert предупредит о выезде на встречную полосу
|Биржевой регулятор США проверит заявление Маска о планах сделать Tesla частной