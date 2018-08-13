Франция с 2019 года введет комиссию за непригодный для переработки пластик

Франция планирует ввести в 2019 году штрафную систему, которая увеличит стоимость потребительских товаров с упаковкой из непригодного к переработке пластика.

Об этом пишет Euractiv.

Проект является частью обязательства использовать только переработанный пластик по всей стране к 2025 году, сказал чиновник Министерства окружающей среды.

Брюн Пуарсон, государственный секретарь по экологической реформе, сказала, что этот шаг является одним из нескольких, которые будут реализованы в ближайшие годы, включая схему возврата депозита для пластиковых бутылок.

"Недостаточно объявить войну пластику. Нам нужно трансформировать французскую экономику", - сказала она.

По словам Пуарсон, согласно новому плану, продукты в переработанной пластиковой упаковке могут стоить до 10% меньше.

"Когда есть выбор между двумя бутылками - одна из переработанного пластика, а другая нет, то первая будет дешевле", - сказала она.

Эммануэль Гишар из Федерации производителей пластиковых упаковок Elipso осторожно приветствовал французский план.

"Для бутылок возможен выбор. Но мы не можем забыть о других вещах. Сегодня нет переработанного пластика для емкостей для йогурта", - сказал он.

Изображение в социальных сетях морской фауны, задыхающейся от пластмасс, а также такие инициативы, как "пластиковые атаки", когда покупатели выбрасывают все упаковки от своих покупок у супермаркетов, начали влиять на политику во всем мире.

Франция в настоящее время перерабатывает около 25% своего пластика. Она уже запретила одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах.

Французское правительство также стремится увеличить налоги на утилизацию мусора на свалках при одновременном сокращении налогов на операции по переработке, надеясь решить растущую проблему тонн пластика, попадающего в океаны.

Сети супермаркетов Carrefour и Leclerc заявили, что они перестанут продавать пластиковые соломинки в ближайшие месяцы, опережая закон, запрещающий их с 2020 года.

Еврокомиссия также хочет резко сократить одноразовые пластиковые предметы, объявив в мае правила, требующие использовать альтернативные материалы.

За последние 10 лет производство пластмасс выросло более чем на 40% во всем мире, в основном для упаковки.

Ежегодно европейцы генерируют 25 млн тонн пластиковых отходов, однако лишь менее 30% из них отправляется на переработку. Согласно стратегии, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 55%.