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Турецкая лира опустилась до нового минимума
07:53 13.08.2018 |
Турецкая лира упала до нового минимума к доллару в районе 7,06 лиры за доллар, сообщает агентство Рейтер.
Как сообщает агентство, по состоянию на 22.03 EET в азиатско-тихоокеанском регионе курс составил 7,06 лиры за доллар, несколько ранее достигнув 7,24 лиры за доллар. Таким образом, с начала года лира потеряла около 40% своей стоимости.
В пятницу, 10 августа, сообщалось, что по состоянию на 16.22 EET курс доллара повышался к турецкой лире на 16,6% - до 6,46 лиры за доллар.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно.
Минфин США ранее ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.
За последние месяцы турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 30%. Эксперты связывали это с высоким уровнем инфляции и дефицита платежного баланса в Турции. Кроме того, международное рейтинговое агентства Fitch выразило опасение в связи с намерением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана после победы на выборах 24 июня ужесточить контроль над экономикой, что грозит непредсказуемостью денежно-кредитной политики.
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