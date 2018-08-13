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Эрдоган призвал турок обменивать доллары и евро на лиры
07:47 13.08.2018 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул новые обвинения против администрации США. "Они угрожают нам", - заявил он в субботу, 11 августа, выступая перед своими сторонниками в провинции Орду на Черном море. Глава турецкого государства пообещал, что Турция не уступит: "Угрозами эту нацию не одолеть".
"Война за независимость и будущее"
Он вновь призвал сограждан помочь поддержать национальную валюту. "Если у вас под подушкой есть доллары, достаньте их. Если у вас евро - достаньте их. Сразу же отдайте их в банки и обменяйте на турецкие лиры. Делая это, мы ведем войну за независимость и будущее, - подчеркнул президент Турции. - Потому что этот язык они понимают".
По словам Эрдогана, Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина, передает агентство Anadolu. Турецкий лидер отметил, что если страны Европы тоже захотят избавиться от "оков" доллара, то Анкара готова и с ними перейти на аналогичные расчеты в торговле.
Ухудшение отношений между Анкарой и Вашингтоном связано с содержанием турецкими властями под домашним арестом американского пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в шпионаже и терроризме. США требуют его освобождения. "Позор! Позор! Жаль, что пастора они предпочитают стратегическому партнеру по НАТО", - воскликнул Эрдоган.
Конфликт вокруг пастора Брансона, в ходе которого обе страны обменялись санкциями в отношении отдельных членов правительств, сказывается на курсе турецкой лиры - 10 августа он опустился до нового минимума по отношению к доллару и евро. Президент США Дональд Трамп сознательно подогрелвалютный кризис, распорядившись увеличить с 13 августа пошлины на импорт стали из Турции с 25 до 50 процентов.
Турция обвиняет Эндрю Брансона в сотрудничестве с запрещенной Рабочей партией Курдистана и живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает организатором попытки военного переворота в Турции летом 2016 года.
Пастору, который отвергает все обвинения, грозит 35 лет лишения свободы. До своего ареста Эндрю Брансон более 20 лет жил с семьей в Измире на западном побережье Турции, он был настоятелем небольшой церкви.
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