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Новая Зеландия прекратит использование одноразовых пластиковых пакетов
12:43 10.08.2018 |
Использование пластиковых пакетов будет запрещено в Новой Зеландии, сообщает местный телеканал 1 News.
В сообщении указывается, что отказ от использования одноразовых пластиковых пакетов в стране будет осуществляться в несколько этапов. Это займет весь следующий 2019 год.
Как заявили премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и помощник министра по вопросам окружающей среды Юджени Сейдж в пятницу, 10 августа, решение о запрете на использование одноразовых пакетов принято после петиции: документ подписали 65 тысяч новозеландцев.
"Мы используем сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов, многие из которых в итоге загрязняют нашу драгоценную прибрежную и морскую среду и причиняют серьезный вред всем видам морской жизни, и все это при том, что есть реальная альтернатива для потребителей и бизнеса", - заявила премьер-министр Ардерн.
В свою очередь Сейдж отметила, что власти страны будут помогать ритейлерам перейти на новый вид упаковки товаров и покупок.
Жители Новой Зеландии могут выразить свое мнение по поводу запрета до 14 сентября.
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