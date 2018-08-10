Новая Зеландия прекратит использование одноразовых пластиковых пакетов

Использование пластиковых пакетов будет запрещено в Новой Зеландии, сообщает местный телеканал 1 News.

В сообщении указывается, что отказ от использования одноразовых пластиковых пакетов в стране будет осуществляться в несколько этапов. Это займет весь следующий 2019 год.

Как заявили премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и помощник министра по вопросам окружающей среды Юджени Сейдж в пятницу, 10 августа, решение о запрете на использование одноразовых пакетов принято после петиции: документ подписали 65 тысяч новозеландцев.

"Мы используем сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов, многие из которых в итоге загрязняют нашу драгоценную прибрежную и морскую среду и причиняют серьезный вред всем видам морской жизни, и все это при том, что есть реальная альтернатива для потребителей и бизнеса", - заявила премьер-министр Ардерн.

В свою очередь Сейдж отметила, что власти страны будут помогать ритейлерам перейти на новый вид упаковки товаров и покупок.

Жители Новой Зеландии могут выразить свое мнение по поводу запрета до 14 сентября.