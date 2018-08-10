КНДР выдвинула США ультиматум по денуклеаризации

Северная Корея обвинила Вашингтон в продвижении политики международных санкций несмотря на шаги доброй воли со стороны Пхеньяна.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНДР.

В ведомстве заявили, что прогресс в вопросе денуклеаризации будет невозможен, если Вашингтон в отношениях с КНДР будет следовать "старым сценариям".

При этом у Северной Корее заверили, что они и далее стремятся воплощать широкое соглашение, достигнутое во время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.

Стороны обещали работать в направлении денуклеаризации Северной Кореи, однако не смогли заключить соглашение для воплощения этой цели. США настаивают на поддержке санкций против КНДР и говорят, что Пхеньян не сделал достаточно для их отмены.

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что страна прекратила тестирование ракет, ядерные испытания и демонтировала "ядерные испытательные площадки", однако Соединенные Штаты и дальше настаивают на прежде всего денуклеаризации.

"Тем не менее, США ответили на наши ожидания подстрекательством к международным санкциям и давлению на КНДР", - заявили в Пхеньяне.

"Пока США придерживается устаревших сценариев, которых придерживались все предыдущие администрации и не смогли достичь успеха, нельзя ожидать прогресса в реализации совместного заявления, включая денуклеаризацию КНДР", - говорится в заявлении МИД КНДР.

Белый дом и Госдеп пока не прокомментировали эти заявления КНДР.