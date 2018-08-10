США объявили о плане создания космических сил до 2020 года

Вице-президент США Майк Пенс объявил о планах создания к 2020 году новых космических сил Соединенных Штатов, которые станут шестым родом американских войск.

Об этом сообщает The Associated Press.

Пенс заявил, что новый род войск необходим для обеспечения американского господства в космосе в условиях усиления конкуренции и угроз со стороны Китая и России.

"Космос, который когда-то был миролюбивым и беcконкурентным, сейчас многолюдный и соревновательный" - отметил он.

Пенс сообщил, что Пентагон позже обнародует детали первого этапа реализации плана по созданию космических сил.

Президент Дональд Трамп ранее призвал к "отдельной, но равной" космической силе. Министр обороны Джим Маттис одобрил планы реорганизации космического подразделения вооруженных сил, однако был против запуска дорогого отдельного рода войск.

Стоит отметить, что создание нового рода войск еще должен утвердить Конгресс США.