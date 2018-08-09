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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сенат Аргентины проголосовал против легализации абортов

17:01 09.08.2018 |

Мир

 Зеленый цвет стал символом движения в поддержку легализации абортов, синий - цвет их оппонентов

Сенат Аргентины отклонил законопроект о легализации абортов для всех без исключения женщин на сроках беременности до 14 недель. Прерывать беременность пока можно только в случае изнасилования или серьезной угрозы для здоровья матери.

Как отмечает Би-Би-си, сенат Аргентины известен своими консервативными взглядами, однако многие его члены высказывались в поддержку законопректа, принятого еще в июне конгрессом страны.

Ожидалось, что голосование будет непростым, и никто не брался предсказать его итог. После рекордно долгого обсуждения против легализации абортов проголосовали 38 сенаторов, 31 высказался за.

Пока сенат заседал, у его стен устроили демонстрации сторонники и противники законопроекта.

После оглашения решения активисты движения "За жизнь" сказали: "Прошедшее голосование показало, что Аргентина все еще является страной, уважающей семейные ценности".

Сторонники легализации заявили, что не собираются сдаваться. Некоторые пустили в ход файеры и самодельные взрывные устройства, после чего произошли столкновения с полицией.

Многострадальный закон

Различные феминистские организации Аргентины много лет добивались рассмотрения вопроса о легализации абортов на законодательном уровне.

Большинство аргентинцев - католики. Против абортов также выступали президент страны Маурисио Макри и родившийся в Аргентине папа римский Франциск.

Вопрос сдвинулся с мертвой точки после того, как Макри предложил конгрессу все-таки рассмотреть законопроект. В июне он был принят минимальным большинством голосов.

Однако, по закону страны, законопроект не может вступить в силу без одобрения сената.

Нецензурные перепалки

Заседание сената продолжалось 16 часов и проходило очень бурно. Вице-президент страны Габриэла Мичетти, выступающая против абортов, нецензурно ругалась на своих коллег, забыв, что включен микрофон.

Экс-президент страны Кристина Киршнер, теперь исполняющая роль сенатора, поддержала законопроект, хотя в свою бытность президентом выступала категорически против.

По ее словам, тысячи женщин, вышедшие на улицы с требованием дать им выбор, заставили ее изменить свое мнение.

Сенатор Педро Густавиньо, поддерживающий закон, рассказал, что на него оказывала сильное давление католическая церковь, и ему, по его словам, пришлось "изворачиваться перед распятиями".

В аргентинском сенате заседают 42 мужчины и 30 женщин. Женские голоса разделились поровну, в то время как большинство мужчин проголосовали против.

 

Голоса активистов с обеих сторон

 "Зеленые", как называют себя сторонники легализации абортов, были в слезах после оглашения результатов голосования

Норма Дуранго, член оппозиционной перонистской партии: "Закон никого не обязывает и не рекомендует делать аборты. Единственная наиважнейшая функция - защитить право на свободный выбор".

Камилла Дуро, активистка нерелигиозной неправительственной организации "Frente Joven" ("Фронт молодых"), выступающей против абортов: "Мы хотим громко заявить о том, что аборт равен социальному провалу. Чтобы женщина прибегла к этому, сначала многое другое в ее жизни должно пойти не так".

 "Голубые" - активисты кампании против абортов - ликовали

Сабрина Картабия Гроба, юрист движения в защиту абортов, активистка: "Женщины делают аборты вне зависимости от того, законно это или нет".

Мария Кастильо, участница демонстрации у стен парламента: "Аборт - это всегда убийство ребенка, но он никогда не решает проблему женщины. Мы убеждены, что этим ничего не решить, есть другие способы".

Женщины умирают

Защитники законопроекта уверены, что легализация абортов - это срочный вопрос, лежащий в сфере здравоохранения. Десятки тысяч женщин ежегодно оказываются в больницах с осложнениями после нелегальных абортов. В 2016 году 43 женщины умерли.

Не все в Аргентине могут позволить себе медикаменты для прерывания беременности. Женщины победнее вынуждены прибегать к гораздо более жестоким методам.

Уругвай и Куба - единственные страны в Латинской Америке, полностью узаконившие аборты.

Верховный суд самой густонаселенной страны континента - Бразилии - начал слушания по вопросу легализации прерывания беременности на сроке до 12 недель.

В мае Ирландия, еще одна страна с большим влиянием католической церкви, проголосовала на референдуме за отмену запрета на аборты.

Сенат Аргентины проголосовал против легализации абортов

 

Сенат Аргентины проголосовал против легализации абортов

 
 

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