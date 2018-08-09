Dun & Bradstreet продана группе инвесторов за $6,9 млрд, проведет делистинг

Крупнейшее мировое агентство корпоративной информации Dun & Bradstreet (D&B) подписало соглашение о продаже группе инвесторов во главе с CC Capital, Cannae Holdings и фондами, аффилированными с Thomas H. Lee Partners, за $6,9 млрд с учетом долга.

Как сообщается в пресс-релизе D&B, согласно условиям сделки, которая была единогласно одобрена советом директоров компании, акционеры получат по $145 денежными средствами за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию.

Эта цена представляет собой премию почти в 30% относительно уровня котировок акций на закрытие рынка 12 февраля 2018 года, то есть перед тем, как D&B объявила о пересмотре стратегии развития. Тогда же компания указала на готовность рассмотреть любые варианты повышения своей стоимости.

Сделку, которая должна получить одобрение акционеров и регулирующих органов, планируется завершить в течение шести месяцев. Томас Маннинг останется главным исполнительным директором D&B на этот период, отмечается в сообщении.

После закрытия сделки D&B станет полностью частной компанией, и ее акции больше не будут торговаться на открытом рынке.

Финансовым консультантом D&B выступал J.P. Morgan, покупателей - BofA Merrill Lynch, Citigroup Inc. и RBC Capital Markets

Dun & Bradstreet была основана в 1841 году. Она обладает крупнейшей в мире базой записей, которая содержит сведения о 300 млн компаний в мире, создает различные аналитические инструменты для управления рисками и имеет широкий круг партнеров в Европе.

В России партнером D&B является группа "Интерфакс". Совместное предприятие "Интерфакс-D&B" предоставляет данные о компаниях СНГ для международного бизнес-сообщества, а для российских пользователей - о зарубежных фирмах, работающих во всех странах мира. "Интерфакс-D&B" является эксклюзивным поставщиком продуктов и услуг Dun & Bradstreet на территории России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины.

В 2017 году выручка Dun & Bradstreet увеличилась на 2,3% и превысила $1,742 млрд. D&B поддерживает единственный глобальный идентификатор бизнесов - номер DUNS.

