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Турецкая лира вновь обновила рекордный минимум к доллару на ухудшении отношений стран
11:25 09.08.2018 |
Курс турецкой лиры к доллару США на фоне ухудшения турецко-американских отношений в очередной раз обновил исторический минимум, достигнув 5,42 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов в четверг.
Ранее рекордного минимума лира достигла после того, как в минувшую пятницу торговый представитель США объявил, что Вашингтон рассматривает оправданность участия Турции в системе преференций для импорта в США определенных товаров (Generalized System of Preferences - GSP). В США из Турции в прошлом году по программе GSP было поставлено товаров на 1,7 миллиарда долларов, что составляет около 17% всего турецкого экспорта в США. Также отмечалось, что Турция ввела дополнительные пошлины на товары из США стоимостью 1,78 миллиарда долларов.
Предыдущий рекордный минимум турецкой национальной валюты, преодолевшей на минувшей неделе психологический рубеж 5 лир за доллар, был достигнут после того, как минфин США ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.
Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, признанной в Турции террористической, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".
За последние месяцы турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 30%. Эксперты связывали это с высоким уровнем инфляции и дефицита платежного баланса в Турции. Кроме того, международное рейтинговое агентства Fitch выразило опасение в связи с намерением президента страны Тайипа Эрдогана после победы на выборах 24 июня ужесточить контроль над экономикой, что грозит непредсказуемостью денежно-кредитной политики. В середине июля Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до "BB" с "BB+", прогноз по рейтингу негативный.
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