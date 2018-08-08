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США анонсировали новые пошлины на товары из Китая
07:53 08.08.2018 |
США введут дополнительные пошлины на продукцию из Китая. Таможенный сбор в размере 25 процентов распространится на еще 279 наименований китайских товаров общей стоимостью около 16 млрд долларов. Об этом во вторник, 7 августа, сообщается на сайте Управления торгового представителя США.
Список включает, в частности, различные виды полимеров, металлов, электронику и другие товары. Новые пошлины вступят в силу 23 августа. Это уже вторая партия штрафных сборов в торговом конфликте США и Китая. До этого стороны обменялись пошлинами 6 июля. Тогда Белый дом ввел 25-процентные сборы для 818 наименований китайской продукции. Пекин в ответ принял аналогичные пошлины на 659 групп товаров из США.
В то же время в конце июля в торговом конфликте США и ЕС наметилась разрядка. На переговорах в Белом доме президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились не вводить новые пошлины, пока идут консультации сторон о дальнейших действиях. По словам Трампа, США и ЕС в перспективе вообще могут отказаться от от таможенных сборов на промышленную продукцию. До этого, 1 июня, вступили в силу американские пошлины на сталь и алюминий из Европы, соответственно, в 25 и 10 процентов. В ответ Евросоюз обложил ввозными пошлинами 23 категории продукции из США.
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