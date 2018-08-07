Китай желает дотянуться до Тайваня через 135-км подводный тоннель

Преодолеть обычные 135 километров может оказаться настолько же сложно, как и достичь Луны - так Чжу Хехуа (Zhu Hehua), руководитель факультета тоннелей и подземных структур в шанхайском Университете Тунцзи, описала наиболее амбициозный и рискованный инфраструктурный проект Китая на сегодняшний день. Аллегория указывает, что политическое и социальное разделение может оказаться куда более сложным препятствием, чем технические или инженерные проблемы, которые можно решить тем или другим способом. Речь идёт о строительстве самого длинного в мире подводного железнодорожного тоннеля для соединения Китая с островом Тайвань - территорией Китайской республики.

Идея объединения транспортных инфраструктур через Тайваньский пролив не нова и существует около века. Но, как сообщает South China Morning Post, только в 2016 году китайские учёные и инженеры приступили к предметному обсуждению проекта и недавно выработали наилучший способ его воплощения. На фоне поставленной задачи современный рекордсмен, Евротоннель под Ла-Маншем протяжённостью подводной части 37,9 км, соединяющий Англию и Францию, выглядит совершенно непритязательно.

Помимо выдающейся дистанции, которую необходимо преодолеть, новая транспортная артерия также пройдёт по территории двух зон высокой сейсмической активности - на китайской и тайваньской сторонах железнодорожной линии. Одна сторона тоннеля будет расположена в свободной экономической зоне графства Пинтан провинции Фуцзянь народной республики. А другой конец выйдет на тайваньском побережье в городе Синьчжу.

Как и Евротоннель, тайваньский проект предполагает бурение трёх путей: один служебный и два основных для двустороннего движения поездов на скорости до 250 км/ч. Причём диаметр последних будет 10 метров, что почти на треть больше европейского предшественника. Учитывая огромную протяжённость, проект предполагает создание в проливе искусственных сооружений для вентиляции.

Но наиболее сложные препятствия лежат в политической области. С 1911 года на острове Тайвань существует независимое демократическое государство Китайская республика, член-основатель ООН. В свою очередь олигархо-коммунистический Китай по-прежнему заявляет права на эту территорию и даже содержит административную единицу Тайвань, представители которой, как правило, проживают на материке, но принадлежат к коренному населению острова. КНР настроена решительно и может приступить к реализации проекта даже без согласования с Тайбэем. Окончание строительства запланировано на 2030 год.