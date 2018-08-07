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Деловой партнер Манафорта рассказал в суде об их совместных преступлениях
09:14 07.08.2018 |
Бывший деловой партнер американского лоббиста и республиканского политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс признался в совершении ряда преступлений совместно с Манафортом и по его указанию. На заседании федерального суда Александрии (штат Вирджиния) в понедельник, 6 августа, Гейтс сознался, что они не сообщили властям США о собственных счетах в 15 зарубежных банках, зная, что их действия незаконны.
Деньги на эти счета "поступали от доходов за политические консультации в Украине", пояснил он. Несмотря на это, Манафорт не был зарегистрирован в США как иностранный агент. Бизнесмен, сотрудничающий со следствием, также рассказал, что Пол Манафорт поручал ему сообщать о зарубежных доходах как о займах, чтобы уменьшить сумму, подлежащую налогообложению. Кроме того, Рик Гейтс признал, что похитил у своего делового партнера сотни тысяч долларов, имея доступ к зарубежным счетам Манафорта.
4 августа бухгалтер Пола Манафорта призналась в суде, что по его просьбе участвовала в подделке документов, а взамен ей помогали уменьшить налоговое бремя.
Дело Манафорта
Судебные слушания по делу Манафорта начались 31 июля и продлятся примерно три недели. Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа обвиняют в отмывании денег, полученных от украинских политиков, которые находились у власти до Майдана. Пол Манафорт работал политтехнологом свергнутого президента Украины Виктора Януковича и правившей в то время Партии регионов и получил за это, по данным спецпрокурора США Роберта Мюллера, более 60 миллионов долларов.
Манафорта подозревают в том, что он не указал в налоговой декларации часть этих доходов - в частности, "отмыл" в офшорах 30 млн долларов. Всего в обвинении против Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса - 32 эпизода, описывающие финансовые злоупотребления и махинации.
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