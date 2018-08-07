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В США запретили военным пользоваться приложениями с геолокацией
07:57 07.08.2018 |
Министерство обороны США запретило своим служащим пользоваться функцией геолокации в приложениях и на любых устройствах в местах проведения операций. Об этом сообщается на сайте Пентагона в понедельник, 6 августа.
"Геолокация может раскрыть личную информацию, местонахождение, повседневную активность и численность военных, а также потенциально создать непреднамеренные риски для безопасности и повысить опасность для объединенных сил и миссий", - подчеркнули в американском оборонном ведомстве. К потенциально опасным приложениям и устройствам в Пентагоне причислили, в частности, фитнес-трекеры, смартфоны, планшеты и смарт-часы.
Фитнес-трекер, рассекретивший военные базы США
В январе газета The Washington Post сообщила, что секретные данные о расположении военных баз США оказались в публичном доступе на интерактивной карте The Global Heat Map компании Strava, показывающей активность пользователей популярных фитнес-трекеров. В частности, на карте можно было проследить перемещение американских военных в Ираке и Сирии.
Как отмечало издание, в 2013 году Пентагон закупил для военнослужащих 2,5 тысячи трекеров Fitbit в рамках кампании против ожирения. Интерактивную карту Strava используют около 27 миллионов человек во всем мире, включая пользователей Fitbit. После публикации The Washington Post Минобороны США объявило о проверках фитнес-приложений, используемых солдатами американской армии.
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