Из-за санкций США Иран может оказаться «на грани выживания»

Новые санкции Вашингтона ставят экономику Ирана "на грань выживания". Так американский экономист Стив Хэнке в понедельник, 6 августа, в интервью немецкому изданию Die Welt оценил возможные последствия новых шагов Белого дома против Тегерана. С ним в целом согласны эксперты немецкой организации Germany Trade&Invest (GTAI), спрогнозировавшие народному хозяйству Ирана скорую экономическую рецессию.

Именно таков, с небольшими различиями, лейтмотив комментариев большинства экономистов в Европе и США в понедельник: новые санкции США нанесут Ирану очень существенный ущерб.

Суть новых санкций Вашингтона

Введение санкций против Ирана - а точнее, возобновление действовавшего ранее режима санкций - стало неизбежным после того, как в мае 2018 года президент США Дональд Трамп решил выйти из ядерного соглашения с Ираном , заключенного в 2015 году. Выход из соглашения, помимо большого военного и геополитического значения, как раз и предполагал восстановление режима экономических санкций.

Время возобновления санкций - 0 часов 0 минут по вашингтонскому времени в ночь с 6 на 7 августа. Судя по предварительным данным, Тегерану будет перекрыт доступ к приобретению американской валюты, а также к торговле золотом и другими драгоценными металлами. Прекращена должна быть и торговля с иранскими контрагентами алюминием, сталью, графитом, углем и рядом компьютерных программ для промышленных предприятий. Спустя 90 дней, в ночь с 4 на 5 ноября, ограничения распространятся на экспорт иранской нефти. Объявленная цель Вашингтона - отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков с целью остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Как работают санкции против Тегерана?

Санкции США касаются не только собственно иранских компаний, но и иностранных фирм, ведущих бизнес с Ираном. При этом речь не только о планируемых сделках. Как пояснял ранее замглавы Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier), санкционная законодательная база в США "не подразумевает сохранения заключенных ранее контрактов". Это означает, что даже начатые до введения санкций проекты не могут быть продолжены и с момента вступления штрафных мер в силу должны быть остановлены в течение не более 180 дней.

На компании, нарушающие санкционный режим, будут наложены штрафы, причем именно на их деятельность в США, а их американские бизнес-партнеры будут вынуждены расторгнуть с ними деловые отношения. Тот факт, что, скажем, европейские компании будут при этом строго соблюдать европейские законы, никоим образом не оправдывает их с точки зрения Вашингтона, который может наказать европейцев - минуя сложное международное торговое и коммерческое право - через воздействие на их бизнес-интересы в Америке.

По сути, предприятия оказываются перед коммерческим выбором, какой рынок сбыта - американский или иранский - им важнее. С учетом того, что США являются главным внешнеторговым партнером значительного числа государств, выбор большинства фирм представляется очевидным.

Тегерану перекроют финансовые потоки

Но даже те фирмы, которые не имеют бизнеса в США и не опасаются его потери, едва ли смогут обойти санкции. Главное препятствие в том, что банки не готовы вести денежные расчеты с Ираном. Как уточнил в интервью эксперт Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier), "даже фирмы, которые не пострадали от санкций США напрямую, к примеру, работающие в сфере медицинского обслуживания или не ведущие бизнес на территории Соединенных Штатов, в настоящее время не могут найти банк, который бы обеспечивал совершение сделок в Иране", - указал Трайер.

По его словам, если в ближайшее время решение не будет найдено, можно ожидать полного прекращения экспорта в Иран и окончательного ухода из этой страны немецких компаний. Поэтому в понедельник, 6 августа, руководство DIHK обратилось к федеральному правительству Германии и к Еврокомиссии с призывом вмешаться и способствовать функционированию финансовых расчетов с иранскими предприятиями.

Самолеты для Ирана

В исчезающих шансах на сохранение бизнеса с Ираном ничего не меняет и прилет 5 августа в Иран 5 самолетов французско-итальянского производителя ATR . Поставка этих машин была согласована еще ранее и осуществлена европейцами за день до возобновления санкций. При этом контракт предусматривает продажу иранской государственной авиакомпании 20 самолетов, и как стороны будут дальше исполнять свои обязательства по документу, пока непонятно.

В целом, эксперты ожидают, что другие европейские компании последуют за своими немецкими коллегами и будут вынуждены постепенно сворачивать деловую активность в Иране. Как рассказывал в интервью DW сотрудник германского общества внешней политики (DGAP) Хеннинг Рике (Henning Riecke), "американцы создали ситуацию, в которой фактически никто не может вести нормальный бизнес с Ираном - кроме России и Китая с их госконцернами, которые, вероятно, смогут найти решение и проблемы с банковскими переводами". "У ЕС шансов на это мало", - отметил эксперт.