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Россия решила выслать греческих дипломатов
18:07 06.08.2018 |
МИД России вызвал посла Греции и сообщил ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
"6 августа в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", - говорится в сообщении.
Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения о переименовании Македонии.
Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам.
В МИД РФ заявили, что на Грецию оказывалось "огромное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.
В ответ Греция обвинила РФ в неуважении к стране.
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