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Президент Сербии заявил о раскрытии «шпионской операции» по разжиганию войны в Косово
11:48 06.08.2018 |
Отдельные сербские круги при содействии агентов иностранных государств нагнетают "психоз", распространяя слухи о намерениях Белграда реализовать силовой сценарий в Косово.
Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности Сербии.
"Сегодня мы должны быть счастливы, что ничего не произошло, что на сербов в Косово не напали. В предыдущие дни из Белграда и из разных мировых центров силы распускались слухи, что Белград готовит столкновения ради своих политических амбиций", - сказал президент.
По его словам, в последние дни в стране активизировались иностранные спецслужбы.
На заседании также шла речь о невыполнении Приштиной обязательств относительно формирования так называемых Ассоциаций сербских муниципалитетов на севере Косово.
Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должна быть результатом компромисса, вероятно, референдума.
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