Президент Сербии заявил о раскрытии «шпионской операции» по разжиганию войны в Косово

Отдельные сербские круги при содействии агентов иностранных государств нагнетают "психоз", распространяя слухи о намерениях Белграда реализовать силовой сценарий в Косово.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности Сербии.

"Сегодня мы должны быть счастливы, что ничего не произошло, что на сербов в Косово не напали. В предыдущие дни из Белграда и из разных мировых центров силы распускались слухи, что Белград готовит столкновения ради своих политических амбиций", - сказал президент.

По его словам, в последние дни в стране активизировались иностранные спецслужбы.

На заседании также шла речь о невыполнении Приштиной обязательств относительно формирования так называемых Ассоциаций сербских муниципалитетов на севере Косово.

Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должна быть результатом компромисса, вероятно, референдума.