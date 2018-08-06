Помпео назвал санкции против Ирана неизбежными

Вашингтон не намерен отказываться от возобновления санкций против Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео в беседе с журналистами во время возвращения из командировки по Азии 5 августа. Помпео назвал санкции "важной частью усилий по борьбе со злонамеренными действиями Ирана" и заявил, что детали о вступлении штрафных в мер в силу Белый дом сообщит в понедельник, 6 августа.

Госсекретарь США выразил надежду, что удастся "найти путь для того, чтобы продвинуться вперед" в двусторонних отношениях, но "для этого иранский режим должен решиться на огромные перемены". Вместе с тем Помпео отметил, что Ирану "следует просто вести себя, как нормальная страна".

Санкции против Ирана скоро вступят в силу

Источник информагентства Reuters в министерстве финансов США сообщил, что санкции вступят в силу во вторник, 7 августа, в 7.00 кв. В середине мая Еврокомиссия, актуализировав закон о защите от американских санкций, указывала, что эти штрафные меры начнут действовать 6 августа.

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия, а также объявил о восстановлении режима экономических санкций против Тегерана, который действовал до подписания СВПД в 2015 году.