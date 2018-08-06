На президента Венесуэлы совершено покушение с помощью дронов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро остался невредимым после взрывов нескольких дронов во время военного парада в столице страны Каракасе. Об этом в субботу, 4 августа, сообщил официальный представитель правительства Хорхе Родригес. "Это было покушение лично на президента Мадуро", - заявил Родригес. Взрывы прогремели во время речи, которую Мадуро произносил перед военнослужащими. 7 человек получили ранения. По словам Родригеса, во время покушения использовались начиненные взрывчаткой дроны.





Спустя несколько часов после взрывов Мадуро выступил с заявлением, в котором заявил, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом.

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя до сих пор неизвестная группировка "Фланелевые солдаты" ("Soldados de Franela"). "Поддерживать правительство, которое забыло конституцию и возмутительно использует госслужбу для собственного обогащения - это оскорбление воинской чести", - говорится в заявлении движения, распространенном в воскресенье, 5 августа, в социальных сетях.

Между тем правительство Колумбии отвергло свою причастность к покушению, о которой заявил Мадуро. Это обвинение "абсолютно необоснованно", заявил представитель колумбийского правительства. Ранее Мадуро утверждал, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Мадуро считает, что те, кто стоит за взрывом, хотели убить его.

В Венесуэле начато расследование, уже задержаны несколько человек, подозреваемые в причастности к покушению. Ряд социалистических стран, поддерживающих дружественные связи с режимим Мадуро, - Боливия, Куба и Никарагуа - выразили свою обеспокоенность в связи с произошедшим. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, жена президента этой страны Даниэля Ортега, назвала покушение "делом рук террористов и преступников".

Мадуро обвиняют в ущемлении демократии

В мае Мадуро принес присягу на новый президентский срок. В преддверии выборов многие представители оппозиции были отстранены от участия в них, заключены в тюрьмы или бежали из страны. Главный оппозиционный альянс Венесуэлы MUD бойкотировал голосование, активность избирателей была ниже 50 процентов. Ряд государств Латинской Америки не признали результатов голосования. США усилили санкции против правительства в Каракасе.

Мадуро обвиняют в стремлении уничтожить демократию в Венесуэле. После многомесячных массовых протестов в 2017 году, в ходе которых погибли 125 человек, Мадуро через учредительное собрание де-факто лишил полномочий парламент, где оппозиция имела большинство. Венесуэла переживает также глубокий экономический кризис, в стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.