Иран намерен смягчить правила оборота валюты в стране

Государственное телевидение Ирана в воскресенье, 5 августа, сообщило о планах Тегерана смягчить правила обменного курса. Подобный шаг обусловлен намерением противостоять стремительной девальвации национальной валюты и необходимостью подготовиться к новым санкциям со стороны США.

В частности, Тегеран снимет запрет на продажу наличной валюты в обменных пунктах по гибким курсам для таких целей, как выезд за границу. Кроме того, власти не намерены ограничивать ввоз в Иран валюты или золота, а товары первой необходимости и лекарства можно будет приобрести за твердую валюту, которая для этих целей будет доступна по сниженному курсу.

Расширений санкций

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

После выхода из соглашения США расширили санкции в отношении Ирана. Эти санкции могут отрицательно повлиять и на неамериканские компании, которые ведут бизнес в Иране. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.

Массовые волнения

За последние дни в ряде городов Ирана вспыхивают массовые волнения и беспорядки, связанные с экономической политикой Тегерана, а также направленные против духовного руководства исламской республики. Это уже третья волна протестов в Иране за последние месяцы после массовых выступлений в конце 2017 года и начале 2018-го, а также в минувшем июне. Недовольство иранцев вызвано ухудшением уровня жизни в результате повышения цен на товары первой необходимости. Во время протестов один человек погиб.