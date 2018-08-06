Иран получил самолеты от итальяно-французского концерна ATR

Иран в воскресенье, 5 августа, получил еще пять самолетов от итальяно-французского производителя ATR. Как отмечает dpa, это случилось за день до вступления в силу санкций США в адрес Исламской республики. Лайнеры, которые приземлились в тегеранском аэропорту, являются частью большого заказа: двадцать самолетов предназначены для иранской государственной авиакомпании Iran Air. Полностью все лайнеры должны быть поставлены до конца 2018 года. Пока Иран получил 8 самолетов.

Министр транспорта Аббас Ахунди похвалил Евросоюз, который осуществил поставку в нынешней политической ситуации. "Это важный и положительный шаг, который показывает, что Евросоюз придерживается своих обязательств по ядерному соглашению", - заявил Ахунди. Он также заметил, что нынешняя поставка стала результатом "умной политики" и "конструктивного диалога" со странами-участницами соглашения.

Санкции США в адрес Ирана беспокоят Германию

Введение американский санкций в адрес Ирана вызывает обеспокоенность у немецких производителей. "Немецкая промышленность приветствует четкое намерение ЕС и правительства Германии защитить себя от внетерриториальной санкционной политики США", - заявил в воскресенье Дитер Кемпф (Dieter Kempf), глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI). Он подчеркнул важность обеспечения правил честной конкурентной борьбы в вопросе торговли с Ираном.

После выхода США из ядерной сделки, нацеленной на предотвращение появления иранского ядерного оружия, Белый дом объявил о введении новых санкций в отношении официального Тегерана. Первый пакет санкций вступит в силу 6 августа, следующий - в ноябре 2018 года. Вашингтон обвиняет Тегеран в распространении своего влияния в соседних странах, включая Йемен и Сирию.