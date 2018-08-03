Верховный суд Польши приостановил действие спорного закона о выходе судей на пенсию

Верховный суд Польши в четверг приостановил действие нового закона о выходе на пенсию судей старше 65 лет, пока Суд ЕС не примет решение о правомерности этого требования закона.

Об этом сообщает Euractiv.

Верховный суд обратился в Суд ЕС с просьбой разъяснить, нарушает ли новый закон нормы Европейского Союза. До получения ответа суда власти Польши не имеют права выполнять новый закон, а судьи, которым приказано выйти на пенсию, смогут работать дальше.

"У Верховного суда есть сомнения, и он сообщил о них внешнему независимому органу, который был образован в соответствии с договором для решения таких сомнений", - заявили в Верховном суде Польши.

Администрация президента Польши немедленно ответила, что приостановка не имеет юридических оснований и никоим образом не влияет на президента или любые другие органы власти.

В прошлом месяце Еврокомиссия начала в отношении Польши производство по делу о нарушении законодательства ЕС в связи с законом о Верховном суде. Она поставила под сомнение положения, отправляющие на пенсию часть судей Верховного суда, а также председателя суда Малгожату Герсдорф. По мнению Еврокомиссии, это чревато политизацией суда.