Китай отверг просьбу США покупать меньше нефти у Ирана, Unipec приостановила импорт из США

США не смогли убедить Китай сократить импорт иранской нефти, обсуждения этой темы продолжаются, сообщили агентству Bloomberg два источника, знакомые с ходом переговоров.

Такая позиция Китая подрывает попытки американского президента Дональда Трампа изолировать Иран после того, как США в одностороннем порядке вышли из соглашения 2015 года по иранскому атому, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Вместе с тем, по данным Thomson Reuters, китайская компания Unipec, трейдинговое подразделение госкорпорации Sinopec, приостановила импорт нефти из США на фоне все усиливающихся торговых разногласий Вашингтона и Пекина.

Ранее на этой неделе стало известно, что Д.Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру изучить вопрос и подготовить план введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%. Китай ответил, что готов парировать угрозы США дальнейшей эскалации торгового конфликта.

По данным Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, поставки американской нефти в Китай в прошлом году превысили совокупный объем экспорта в Великобританию и Нидерланды, которые занимают третье и четвертое место среди импортеров нефти из США. В феврале этого года Пекин стал крупнейшим импортеров американского сырья.

Что касается Ирана, то пока всё, чего удалось добиться Вашингтону от Китая, который является главным рынком сбыта иранской нефти - это согласия не увеличивать закупки у Тегерана.

Представители США посещают различные страны, пытаясь убедить их отказаться от иранской нефти к началу ноября, когда должны быть восстановлены практически все американские санкции к исламской республике. Вашингтон возобновит санкции против Ирана в два этапа: с 4 августа и с 6 ноября. Летний этап затронет автомобильный сектор, торговлю золотом и другими металлами, осенний будет касаться преимущественно топливно-энергетического комплекса и транзакций иранского ЦБ.

Хотя администрация Д.Трампа говорила, что добивается полного прекращения экспорта нефти из Ирана к 4 ноября, большинство аналитиков считают эту цель недостижимой.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Фрэнсис Фэннон недавно посетил Китай, чтобы обсудить санкции, сообщил представитель Госдепартамента.