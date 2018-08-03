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Инвестиции в недвижимость в мире в I полугодии достигли $341 млрд, рекорд с 2007г - эксперты
13:09 03.08.2018 |
Объем инвестиционных сделок на мировом рынке недвижимости вырос до $341 млрд в первом полугодии 2018 года, подсчитали эксперты JLL.
В исследовании отмечается, что показатель за полугодие увеличился на 13% и достиг максимального уровня с 2007 года.
Аналитики отмечают, что второй квартал на мировом рынке инвестиций в недвижимость характеризовался ростом до $173 млрд, что на 2% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
В частности, регионы Северной и Южной Америки увеличили полугодовой показатель на 9%, до $132 млрд. Европейские рынки показали за полугодие рост объема сделок на 9%, до $128 млрд.
В Азиатско-Тихоокеанском установлен абсолютный рекорд по итогам полугодия - $81 млрд, рост на 29%.
С точки зрения сегментов рынка недвижимости, наибольший рост спроса наблюдался на складские и индустриальные объекты.
В исследовании отмечается, что глобальный рынок недвижимости продолжает демонстрировать позитивную динамику и притягивать инвесторов. Аналитики компании ожидают сохранения мирового объема инвестиционных сделок в 2018 году на уровне прошлого года: по предварительной оценке, показатель составит около $715 млрд.
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