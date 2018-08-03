В Венесуэле легализовали коммерческий обмен валюты

На фоне тяжелейшего экономического кризиса в стране власти Венесуэлы ослабили контроль над обменом валюты. В четверг, 2 августа, Конституционная ассамблея Венесуэлы проголосовала за легализацию коммерческого обмена валюты в стране, который до настоящего времени находился под контролем государства. С 2003 коммерческий обмен валюты был запрещен, а единственным органом, имеющим право менять валюту, был Центральный банк.

Граждане страны теперь смогут приобретать иностранную валюту в отделениях, получивших государственную лицензию. Власти в Каракасе рассчитывают, что эта мера ослабит давление на экономику в условиях гиперинфляции и поможет привлечь инвестиции в страну.

Оппозиция считает решение недостаточным

Между тем оппозиция сочла решение недостаточным и заявила, что истинной целью принятого законопроекта является получение контроля правительства над денежными переводами из-за рубежа.

Кризис в Венесуэле обострился из-за падения мировых цен на нефть. В стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), уровень инфляции в Венесуэле в текущем году составит 1 млн процентов, экономика может обвалиться на 18 процентов. Эксперты фонда констатируют, что Венесуэла находится "в глубоком экономическом и социальном кризисе".