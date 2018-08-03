Финансовые новости
- |
- 03.08.18
- |
- 10:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Спецслужбы США заявили о попытках РФ повлиять на выборы 2020 года
09:24 03.08.2018 |
По данным американских спецслужб, Россия предпринимает попытки вмешаться не только в промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ближайшем ноябре, но и в следующие президентские выборы в 2020 году. Угроза российского вмешательства в предстоящие выборы в Соединенных Штатах по-прежнему вызывает тревогу, заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс на совместной пресс-конференции с руководителями других американских спецслужб в четверг, 2 августа.
По его словам, в преддверии ноябрьских выборов ведется широкомасштабная информационная кампания, с помощью которой Москва пытается ослабить США и расколоть американское общество. "Мы будем дальше за ней следить и предупреждать о любых попытках", - подчеркнул Коутс.
Расследование ФБР
В свою очередь директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй сообщил о начале расследования предполагаемого вмешательства в предстоящие выборы. "Мы знаем, что россияне пытались взломать компьютеры и похитить данные о кандидатах и представителях администрации", - указал он.
Между тем в Соединенных Штатах продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. В Минюсте США утверждают, что россияне, в частности, участвовали во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США, а также кибератаке на штаб предвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Украденная хакерами информация выкладывалась в сеть от имени групп DCLeaks and Guccifer 2.0, и другими лицами.
В середине июля министерство юстиции США официально обвинило 12 граждан России в причастности к взлому компьютеров демократического Национального комитета и кибератаке на предвыборный штаб Клинтон. Все обвиняемые, фамилии которых также опубликованы, являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ) России.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экстремально плачевный. Как новейший российский истребитель умер, не родившись
|Минрегионстрой предлагает прекратить практику бесплатной выдачи жилья
|Нацбанк не смог удержать курс доллара на межбанке ниже психологического уровня в 27 гривень
|Сенаторы США готовят «сокрушительные санкции» против России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сможет ли Болгария стать новым газовым хабом Европы?
|Спецслужбы США заявили о попытках РФ повлиять на выборы 2020 года
|Экстремально плачевный. Как новейший российский истребитель умер, не родившись
|Оппозиция Италии потребовала расследования вмешательства России в выборы
|Партнерам США разрешат покупать оружие у России
|Сенаторы США готовят «сокрушительные санкции» против России
Это интересно
|Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведро
|Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %
|Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально
|Huawei Mate 20 Pro будет первым смартфоном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев производства Qualcomm
|Google запретил майнинг на Android
|Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры
|Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности