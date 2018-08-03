Спецслужбы США заявили о попытках РФ повлиять на выборы 2020 года

По данным американских спецслужб, Россия предпринимает попытки вмешаться не только в промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ближайшем ноябре, но и в следующие президентские выборы в 2020 году. Угроза российского вмешательства в предстоящие выборы в Соединенных Штатах по-прежнему вызывает тревогу, заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс на совместной пресс-конференции с руководителями других американских спецслужб в четверг, 2 августа.

По его словам, в преддверии ноябрьских выборов ведется широкомасштабная информационная кампания, с помощью которой Москва пытается ослабить США и расколоть американское общество. "Мы будем дальше за ней следить и предупреждать о любых попытках", - подчеркнул Коутс.

Расследование ФБР

В свою очередь директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй сообщил о начале расследования предполагаемого вмешательства в предстоящие выборы. "Мы знаем, что россияне пытались взломать компьютеры и похитить данные о кандидатах и представителях администрации", - указал он.

Между тем в Соединенных Штатах продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. В Минюсте США утверждают, что россияне, в частности, участвовали во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США, а также кибератаке на штаб предвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Украденная хакерами информация выкладывалась в сеть от имени групп DCLeaks and Guccifer 2.0, и другими лицами.

В середине июля министерство юстиции США официально обвинило 12 граждан России в причастности к взлому компьютеров демократического Национального комитета и кибератаке на предвыборный штаб Клинтон. Все обвиняемые, фамилии которых также опубликованы, являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ) России.