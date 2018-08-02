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Скандал в Токио: девушкам годами занижали оценки, чтобы не дать им поступить в медицинский
16:52 02.08.2018 |
Токийский медицинский университет занижал результаты вступительных экзаменов абитуриенток, чтобы принять на учебу больше студентов мужского пола. Об этом пишут японские СМИ со ссылкой на свои источники в учебном заведении.
Первой о многолетней гендерной дискриминации сообщила японская газета "Ёмиури". По данным издания, оценки абитуриенток занижались систематически в течение нескольких лет подряд. Это выяснилось в ходе внутреннего расследования в университете, которое началось по другому поводу.
Оценки девушек занижались, чтобы предоставить больше мест студентам мужского пола, которые, как считает руководство университета, с большей вероятностью в дальнейшем будут работать по специальности.
Несмотря на то, что рождаемость в Японии падает, в японском обществе распространено мнение, что женщина, выйдя замуж и родив ребенка, скорее всего оставит работу и будет заниматься воспитанием детей.
Как пишет "Ёмиури", университет начал занижать оценки абитуриенток в 2011 году, стараясь добиться того, чтобы число студентов женского пола было не выше 30% от общего числа учащихся. Результаты экзаменов стали корректировать после того, как в 2010 году число женщин, поступивших в университет, резко выросло по сравнению с предыдущими годами. Тогда около 40% от числа всех первокурсников были девушками, хотя в предыдущие годы этот показатель почти не превышал 20%.
В 2018 году в университет, по данным японских СМИ, были приняты всего 30 девушек и 141 юноша.
Забота о благе общества или дискриминация?
Газета, ссылаясь на источник в вузе, пишет, что у руководства университета было четкое понимание того, что многие выпускницы не будут работать по специальности после рождения ребенка. По словам источника, руководство университета и преподавательский состав считают, что мужчины в большей степени готовы к работе врача, которая, как правило, предполагает ночные смены, переработки и дежурства в скорой помощи.
По данным газеты, руководство университета не считало практику "корректировки оценок" в зависимости от пола абитуриента гендерной дискриминацией. По мнению преподавателей и администрации вуза, таким образом они заботились о благополучии общества, помогая получить образование врача именно тем абитуриентам, кто в будущем будет работать по специальности - то есть мужчинам.
О существовании гендерной дискриминации при приеме в вуз стало известно благодаря расследованию, начатому по совсем другому поводу: школу при медуниверситете обвинили в том, что в обход правил за взятку был зачислен сын одного из чиновников министерства образования.
Расследование ведет районная прокуратура Токио.
Теперь в учебном заведении будет проведено еще одно расследование - уже в связи с сообщениями СМИ об искажении вступительных баллов девушек.
"В связи с сообщениями [в СМИ] мы попросили юридическую компанию провести расследование", - сообщила пресс-секретарь вуза Фумио Адзума. Она уточнила, что результаты расследования станут известны в конце августа.
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