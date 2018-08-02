Финансовые новости
- |
- 02.08.18
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Британцы добавили в список санкций компании, которые строили Керченский мост
12:56 02.08.2018 |
Правительство Великобритании добавило в санкционный список шесть компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.
Об этом свидетельствует обновленный список, опубликованный на сайте британского правительства.
В черный список, в частности, добавлены две компании Аркадия Ротенберга - ОАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж", АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройдгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".
Ранее против этих компаний ввел санкции Европейский Союз. Ограничительные меры заключаются в замораживании активов в ЕС, принадлежащих этим субъектам, а лица и организации в ЕС не могут предоставлять им финансовые услуги.
Как сообщалось, правительство Британии разработало национальный режим санкций в отношении России, который начнет действовать после Brexit.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Разводной мост: Керченский мост оказался попагандистским трюком Москвы
|Пять лучших инноваций волонтеров, принятых на вооружение армией
|Остановить рост курса доллара на межбанке 1 августа удалось лишь благодаря активной распродаже валютного запаса Нацбанка
|«Зеленые» аукционы: законодателям нужно договариваться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Северному потоку-2» разработали маршрут в обход Дании – росСМИ
|Разводной мост: Керченский мост оказался попагандистским трюком Москвы
|Британцы добавили в список санкций компании, которые строили Керченский мост
|Мадрид начал переговоры с лидерами Каталонии впервые за 7 лет
|США ввели санкции против Турции из-за дела пастора Брансона
|Сенат США поддержал выделение Украине $250 млн на усиление безопасности в 2019
Это интересно
|Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %
|Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально
|Huawei Mate 20 Pro будет первым смартфоном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев производства Qualcomm
|Google запретил майнинг на Android
|Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры
|Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности
|«Мозговая пыль» Гвинет Пэлтроу. Актрису обвиняют в распространении антинаучных рецептов ЗОЖ