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Мадрид начал переговоры с лидерами Каталонии впервые за 7 лет
11:33 02.08.2018 |
Новое социалистическое правительство Испании провело переговоры с региональными властями Каталонии впервые за последние семь лет.
Об этом написал в Twitter премьер-министр Педро Санчес.
"Спустя 7 лет двусторонняя комиссия встретилась сегодня. Это предполагает восстановление институционности и демократического диалога. У нас есть проект для Каталонии в Испании, и это правительство начало свой путь к воплощению его в реальность", - написал Санчес.
Представители Мадрида и Барселоны провели 4-часовую встречу в штаб-квартире регионального правительства в столице Каталонии, сообщает Reuters.
"Были некоторые важные разногласия, но иметь возможность нормально сказать, что у нас есть большие разногласия, также важно", - заявила журналистам после встречи министр регионального управления Испании Меритселль Батэ, возглавлявшая делегацию испанского правительства.
Каталонские лидеры хотят провести переговоры о возможности нового референдума о независимости в Каталонии и призывают к освобождению сепаратистских политиков из тюрьмы.
Но Батэ заявила, что центральная власть вновь заявила о своем отказе от нового референдума во время переговоров, "поскольку конституция не допускает этого", и заявила, что суды должны решить, выпустить ли заключенных сепаратистских лидеров.
Единственная договоренность после этой встречи заключалась в создании календаря для дальнейших переговоров в сентябре-декабре.
"У нас очень разные понятия о нормальном состоянии", - заявил после встречи региональный министр иностранных дел Каталонии Эрнест Марагаль, который возглавил каталонскую делегацию.
Он добавил, что центральное правительство не представило никаких планов решения конфликта между обеими сторонами.
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