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США ввели санкции против Турции из-за дела пастора Брансона
10:39 02.08.2018 |
США ввели санкции в отношении двух турецких министров в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, который находится в заключении в Турции с октября 2016 года.
"По распоряжению президента министерство финансов вводит санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции, которые играли ведущую роль в задержании и аресте пастора Брансона", - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Это означает, что все американские счета и активы главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и руководителя МВД Сулеймана Сойлу заморожены. Кроме того, гражданам США запрещено заключать сделки с ними.
Пастора обвиняют в сотрудничестве с проповедником Фетхуллой Гюленом, которого в Турции считают ответственным за неудачную попытку государственного переворота в 2016 году, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Брансон отвергает обвинения.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя введение санкций, заявил, что США своими действиями не добьются результата при помощи санкций.
"Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что не достигнет своих незаконных требований с помощью таких методов", - написал он в "Твиттере".
Глава турецкого минюста Абдулахмит Гюль заявил, что санкции ему не навредят: "У меня нет другой мечты, кроме как жить на этой земле и умереть на ней".
Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние годы переживают не лучшие времена. Турецкие власти недовольны отказом США выдать ей Фетхуллу Гюлена. Кроме того, власти Турции выражали возмущение тем, что США сотрудничают в Сирии с курдским ополчением.
В феврале 2018 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что отношения между Турцией и США еще никогда не были настолько плохими. Он отметил, что их нужно срочно налаживать, пока такая возможность еще остается.
В итоге после переговоров с американцами были созданы рабочие группы, призванные работать над нормализацией отношений. Но буквально месяц спустя Чавушоглу обвинил Вашингтон в неисполнении обещаний и снова заявил, что отношения с США находятся на грани краха.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от турецких властей немедленно освободить пастора, пригрозив обложить Турцию санкциями. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что эти угрозы его не пугают и что его позиция относительно Брансона, который провел за решеткой уже почти два года, не изменится.
Эрдоган также отметил, что такое отношение американцев к его стране может иметь и более далеко идущие последствия. По его словам, США рискуют и вовсе потерять Турцию как своего союзника - причем союзника сильного и надежного.
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