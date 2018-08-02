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Сенат США поддержал выделение Украине $250 млн на усиление безопасности в 2019
10:31 02.08.2018 |
Сенат (верхняя палата Конгресса) США поддержал выделение Украине 250 млн долларов на усиление безопасности в 2019 году.
Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.
"Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона "О Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Министерству обороны США 250 млн долларов для предоставления помощи Украине по безопасности", - сказано в нем.
50 млн долларов из указанной суммы должны быть направлены на летальные виды вооружения.
Закон вступит в силу после подписания Президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщали Українськi Новини, на 2018 год США выделили Украине 200 млн долларов для усиления безопасности и обороны.
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