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Аномальная жара в Европе поставила под вопрос долгосрочные перспективы энергоснабжения
13:19 01.08.2018 |
Непривычно жаркая погода в большинстве европейских стран в последние недели привела к повышению цен на природный газ и электроэнергию и вызвала вопросы об энергообеспеченности региона в долгосрочной перспективе.
Пик спроса на электроэнергию в Европе совпал по времени со снижением выработки ветряных электростанций в Германии и приостановкой ряда АЭС во Франции, пишет Interfax Gas Daily. Пока явного дефицита не наблюдается, однако не исключены перебои в поставках, если жара сохранится.
Во Франции и Германии спотовые оптовые цены на электроэнергию уже находятся на максимальных для августа отметках за десять лет. Франция является нетто-экспортером электроэнергии, снабжая соседние страны, и сокращение поставок подстегнет рост цен по всему континенту.
Экстремально высокие температуры стали напоминанием властям о том, что дефицит электроэнергии возможен не только в зимний, но и летний период, и необходимы резервные мощности, которые в случае необходимости покроют недостаток поставок с электростанций на возобновляемых источниках энергии. При этом некоторые эксперты предупреждают, что столь жаркая погода может стать новой нормой из-за глобального потепления.
На этом фоне могут вырасти потребности в газовой генерации: страны Европы, включая Германию, отказываются от угольных электростанций и сокращают число АЭС, а возобновляемые источники энергии на текущем уровне технологического развития не могут обеспечить бесперебойное снабжение при резком возрастании спроса.
В июле в ряде стран Европы установлены новые температурные рекорды, и начало августа не принесло облегчения. В южных регионах Скандинавии температура в ближайшие дни будет держаться у 32-33 градусов Цельсия, в пятницу и выходные на юге Франции возможно повышение до 40 градусов, в некоторых регионах Иберийского полуострова - до 48 градусов. В Великобритании столбик термометра не опустится ниже 30 градусов, прогнозирует главная метеорологическая служба Великобритании. И даже в обычно прохладной Шотландии к выходным ждут 27 градусов - более чем на 10 градусов выше нормы
При этом согласно прогнозам The Weather Co., силы ветра в Великобритании, Германии, Испании и Дании в ближайшую неделю будет недостаточно, чтобы обеспечить нормальный уровень генерации ветряных электростанций. Во вторник ветровые фермы Европы покрывали лишь 6,2% спроса на электроэнергию в регионе (обычно - до 12%).
В Швеции, где из-за лесных пожаров наблюдаются перебои в энергоснабжении, приведена в состояние повышенной готовности электростанция Карлсхамн, которую обычно задействуют лишь в самые холодные зимние дни.
Цены на газ с поставкой в течение дня на британском спотовом хабе National Balancing Point (NBP) снизились к 12:35 EET 1 августа на 0,3 пенса, до 57,85 пенсов за терм ($267,6 за тысячу кубометров). В понедельник котировки поднимались до максимума с 10 июля - 59,05 пенса за терм.
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