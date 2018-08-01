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Transparency International сообщила о выплатах RT британским депутатам
10:56 01.08.2018 |
Россия и Азербайджан платили британским парламентариям за продвижение имиджа. В частности, с 2014 года члены парламента Великобритании получили не менее 93 700 фунтов стерлингов от телеканала Russia Today (RT) за участие в его эфирах. Об этом говорится в докладе "В чьих интересах?", опубликованном организацией Transparency International (TI) во вторник, 31 июля. Авторы проанализировали документы Палаты общин парламента Великобритании.
По данным экспертов TI, с 2010 по 2017 годы более 160 британских политиков и чиновников появлялись в эфире телеканала 381 раз. Кроме того, двое бывших членов парламента, чьи гонорары не включены в указанную сумму, вели собственные ток-шоу.
RT работает в Великобритании с 2011 года. Британский медиарегулятор Ofcom неоднократно обвинял телеканал в нарушении кодекса вещания. В частности, в апреле Ofcom открыл семь расследований в отношении RT по подозрению в необъективности из-за освещения отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Телеканалу грозил отзыв лицензии на вещание в Великобритании, однако в мае Ofcom объявил, что RT сможет продолжить работу в стране.
Конфликт интересов
Эксперты организации также отметили выплаты Азербайджана британским депутатам. В частности, с 2007 по 2017 годы азербайджанская сторона потратила более 333 тысяч фунтов стерлингов на оплату перелетов и проживания британских парламентариев. 84 процента визитов оплачивало правительство Азербайджана или связанные с ним институты и организации. За это время Азербайджан посетили более 70 британских депутатов, говорится в докладе.
Двое парламентариев участвовали в наблюдении за выборами в Азербайджане, которое мировое сообщество бойкотировало. Авторы доклада видят в описанной ситуации конфликт интересов, поскольку участие в наблюдательной миссии было оплачено властями Азербайджана.
Эксперты Transparency International указывают на необходимость сохранения независимости парламента, защиту его принципиальности и повышение прозрачности. "Попытки помочь развитию демократии за рубежом в итоге будут сведены на нет, если те, кто избран представлять нас, работают в интересах режимов, стремящихся подорвать демократию", - подчеркивают авторы доклада.
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