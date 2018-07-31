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В чем британские парламентарии в своем докладе обвиняют Россию
08:15 31.07.2018 |
Дезинформация стала любимым оружием государств в борьбе за свою точку зрения. Так написали члены комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Палаты общин британского парламента в начале главы своего доклада, посвященной "российскому влиянию на политические кампании". В минувшее воскресенье, 29 июля, доклад опубликовала пресс-служба британского парламента. DW ознакомилась с тем, что в нем написано о России.
Десятки тысяч твитов с тэгом #Brexit из РФ
Комитет начал работу в январе 2017 года и успел заслушать 61 свидетеля в ходе 20 заседаний. По итогам парламентарии сообщили, что получили "свидетельства скоординированной, долговременной кампании российского правительства по оказанию влияния на выборы и референдумы в Великобритании" и считают действия Москвы "активной угрозой" для Лондона.
В тексте доклада есть еще одно громкое заявление: британские парламентарии сделали предположение, что ставшие публично известными действия Москвы являются лишь "верхушкой айсберга". В докладе описаны несколько эпизодов с участием россиян с целью оказать влияние на внутриполитические события в Великобритании. Сначала речь идет о российских СМИ за рубежом.
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