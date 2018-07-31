Трамп готов встретиться с руководством Ирана

Президент США готов встретиться с руководством Ирана "в любое время". Об этом Дональд Трамп заявил в понедельник, 30 июля, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме. Для возможной встречи не существует "никаких предварительных условий", подчеркнул Трамп. По его словам, пока неизвестно, готова ли к встрече иранская сторона.

Заочная пикировка президентов

22 июля президент Ирана Хасан Роухани предостерег Трампа от продолжения враждебной политики против Тегерана. "Америка должна знать, что война с Ираном - мать всех войн, - заявил Роухани. - Мистер Трамп, не дергайте льва за хвост. Иначе вы об этом пожалеете".

Трамп жестко отреагировал на это заявление. "Никогда, никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, иначе столкнетесь с беспрецедентными последствиями", - написал он в свое микроблоге в Twitter. Через несколько дней издание Politico сообщило, что Трамп заявил о "готовности заключить настоящую сделку" с Ираном.

Выход США из атомного соглашения

В начале мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия.

После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана. Эти санкции могут отрицательно повлиять и на неамериканские компании, которые ведут бизнес в Иране. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.