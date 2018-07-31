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Глава минэнерго США пообещал миру «столько энергоресурсов, сколько нужно»
07:52 31.07.2018 |
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что месторождения в Западном Техасе имеют потенциал стать крупнейшим местом добычи энергоресурсов и могут опередить вкупе Россию и Саудовскую Аравию, США могут дать миру столько энергоресурсов, сколь нужно, подчеркнул он.
"Я думаю, что энергетический сектор в мире - потрясающее место для инвестиций в части спроса и поставок. Третье место на планете по разработке газа и нефти, которое отстает от Саудовской Аравии и России, это площадка на западе Техаса, которая называется Permian Basin. Она только на треть отстает от лидеров, но имеет потенциал стать первым производителем газа в мире на земле... Мы построим необходимую инфраструктура для СПГ, мы намерены дать миру столько энергии, сколько ему нужно", - сказал он, выступая в торговой палате США в понедельник.
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