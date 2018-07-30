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Эрдоган не пойдет на уступки США в связи с делом пастора
09:55 30.07.2018 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 29 июля, заявил, что его правительство не будет отступать и готово "идти своим путем", если США введут санкции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти обвиняют в шпионаже и терроризме. Брансон был арестован в декабре 2016 года, где провел почти два года, а в конце июля 2018 года был переведен под домашний арест. "США не должны забывать, что, если они не изменят свое отношение, то потеряет сильного и искреннего партнера, такого как Турция", - заявил Эрдоган во время визита в ЮАР.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о возможном введении санкциях против Турции, ключевого союзника НАТО, из-за случая с пастором. О санкциях также сказал и вице-премьер США Майк Пенс. Брансон, родившийся в Северной Каролине, прожил в Турции 23 года, где проповедовал в церкви в Измире. Брансон был задержан после попытки государственного переворота в 2016 году. Ему грозит тюремное заключение сроком до 35 лет.
Эрдоган также опроверг предположения о том, что было достигнуто соглашение об обмене Брансона на граждан Турции, которые находятся за границей. Ранее Эрдоган связывал выдачу Брансона в США с экстрадицией проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого официальная Анкара считает организатором переворота 2016 года. Президент Турции также предупредил, что Турция может обратиться в международный суд, если США в качестве ответной меры откажутся от поставок истребителей F-35.
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