Финансовые новости
- |
- 30.07.18
- |
- 18:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Трамп пригрозил приостановить работу правительства США
09:50 30.07.2018 |
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может приостановить работу федерального правительства, если демократы в Конгрессе не поддержат предложенный им законопроект об охране границ, который среди прочего предполагает строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой. Об этом глава Белого дома написал в воскресенье, 29 июля, в Twitter.
"Я буду готов парализовать работу правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, включающую строительство стены. Мы должны отказаться от розыгрыша виз, политики поимки и освобождения (нелегальных мигрантов. - Ред.) и, наконец, перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах. Надо, чтобы к нам в страну приезжали великие люди", - отметил он.
Политика "нулевой толерантности"
Президент США Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома. В 2018 году США объявили принцип "нулевой толерантности" в отношении нелегальных мигрантов. В апреле Трамп обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике. По его словам, Мехико абсолютно не препятствует пересечению мигрантами южных границ страны и их дальнейшему попаданию в США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новий спосіб боротьби з ухиленням від оподаткування. Депутати проти?
|Украина вошла в тройку лидеров по логистике на постсоветском пространстве - Всемирный банк
|Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему вопросы у ГПУ
|Доходный модуль. Кто зарабатывает на оценке квартир по-новому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны
|Власти Южной Кореи могут лишить криптобиржи налоговых льгот
|В России могут ввести налог на велосипед
|США и Талибан ведут переговоры о перемирии в Афганистане
|Эрдоган не пойдет на уступки США в связи с делом пастора
|Трамп пригрозил приостановить работу правительства США
Это интересно
|Электроконьки Segway поступят в продажу в августе за $400
|В Samsung созданы «неубиваемые» OLED-дисплеи
|Mercedes-Benz представил «короткий» седан A-Class
|Ford: адаптивный круиз-контроль помогает бороться с «фантомными» пробками
|Xiaomi выпустила массажное кресло с системой искусственного интеллекта
|Компания Porsche представила обновленный кроссовер Macan
|Умные колонки больше всего оценили люди старше 45 лет