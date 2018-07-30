У американской экономики лучший показатель роста с 2014 года. Надолго ли?

Американская экономика показала самый высокий показатель роста во втором квартале за последние четыре года. Она увеличилась на 4,1% в пересчете на годовые темпы.

Главными факторами роста стали потребительские расходы и увеличение объема экспорта, вызванного стремлением американских фирм вывезти из страны продукцию до активизации новых торговых тарифов.

Президент США охарактеризовал экономический рост как потрясающий и назвал его доказательством того, что его политика приносит плоды.

Но многие аналитики осторожны в прогнозах о перспективах дальнейшего роста в ближайшие месяцы. "Одним предложением: выглядит отлично, но будет недолго", - написал главный экономист Pantheon Macroeconomics Иэн Шеппердсон.

Что повлияло на рост?

В отчете министерства торговли США отмечается, что потребительские расходы выросли во втором квартале на 4%. За первые три месяца года этот показатель составил 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Экспорт вырос более чем на 9% - это лучший показатель с четвертого квартала 2013 года.

По словам экономистов, этот показатель, добавивший более 1% к приросту ВВП, объясняется желанием фермеров успеть вывезти свою продукцию из страны до введения новых торговых тарифов на некоторую сельскохозяйственную продукцию, в частности соевые бобы.

Это действительно потрясающе?

С 2012 по 2017 год показатель роста американской экономики составлял в среднем 2,2 %.

Скорость расширения увеличилась недавно после снижения уровня безработицы, который сейчас рекордно низкий.

Президент Дональд Трамп сказал, что Белому дому предстоит еще многое сделать, чтобы вновь завести экономику.

По его словам, свою роль сыграли новые налоговые послабления, процесс дерегуляции, увеличение расходов правительства и продолжающиеся торговые переговоры.

"Мы добились экономической переориентации в историческом масштабе", - сказал он.

Хотя пятничный отчет демонстрирует ускорение американской экономики, он соответствует ожиданиям аналитиков и не сильно отличается по результатам некоторых других кварталов последних лет.

Например, в 2014 показатель ежегодного роста экономики составил 5,1% во втором квартале и 4,9% в третьем квартале.

По сравнению со вторым кварталом 2017 года экономика выросла на 2,8%.

Каков прогноз?

Трамп сказал, что до конца 2018 года хочет выйти на рост ВВП, превышающий 3% в год.

"Это не какое-то единичное достижение. Я думаю, следующий отчет покажет, что мы справляемся невероятно хорошо", - сказал он.

В США роста ВВП выше 3% не наблюдалось с 2005 года, но экономисты полагают, что в 2018 году это возможно - во многом благодаря увеличившимся расходам правительства и налоговому послаблению в 1,5 трлн долларов, благодаря чему у компаний и семей появилось больше средств, которые они смогли потратить.

Банк PNC полагает, что рост ВВП в 2018 году составит 3,1%, но только в случае, если не вспыхнут торговые войны.

"Если США и их партнеры введут существенные тарифы на продукцию и другие торговые барьеры, экономический рост США будет ниже, чем предполагаемый сейчас прогноз", - сказал главный экономист банка Гас Фохер.

Многие экономисты полагают, что в следующем году показатель экономического роста вновь замедлится, и нынешнее повышение, вызванное налоговым послаблением и увеличением затрат правительства сойдет на нет.

Почему это заслуживает внимания?

Нынешний отчет изменил оценку роста ВВП за первый квартал с 2% до 2,2%.

Также он демонстрирует, что инфляция, темпы роста которой в последнее время были далеки от идеальной, выросла на 2%, что коррелирует с потребительскими расходами, за исключением продовольствия и коммунальных расходов.

Второй квартал подряд основной индекс личных потребительских расходов достиг или превысил 2% - именно такого показателя пытаются добиться власти. Скорее всего, это приведет к тому, что федеральная резервная система постепенно поднимет процентную ставку по кредитам.

Но есть в отчете и слабые стороны.

Например, инвестиции в жилищное строительство снизились на 1,1%, а в первом квартале падение составило 3,4%.

Этот недостаток может быть предвестником чего-то большего, говорит главный экономист Stifel Линдси Пиегза.

"В целом, очевидно, есть несколько факторов, которые указывают на устойчивое состояние экономики, но назвать это состояние динамичным нельзя - по крайней мере сейчас", - сказала она.

По ее словам, ситуация на рынке недвижимости, а также однократный прилив в экономику за счет экспорта заставляют задуматься об устойчивости вышесреднего роста во второй половине года.

Анализ

Корреспондент Би-би-си Роб Янг

На этой неделе Дональд Трамп написал в "Твиттере", что у США лучшие финансовые показатели на планете.

Это не совсем так, и необходимо сказать, что примерные данные об экономическом росте построены на недостаточных цифрах. Однако на сегодняшний день экономические показатели, безусловно, хорошие, и в этом есть заслуга президента.

Его программа существенных налоговых послаблений привела к экономическому росту. Но вместе с тем выросла и вероятность торговых войн. Незадолго до введения Пекином ответных пошлин на импортируемые из США товары поставки соевых бобов в Китай резко увеличились.

Это первый случай после выборов 2016 года в США, когда экономический рост превысил 4%, которые Трамп пообещал в своей предвыборной кампании.

Данные второго квартала вдвое превышают аналогичные показатели первого. Но экономисты считают, что это временно.

Есть опасения, что многочисленные торговые войны США вредят экономическому росту. И то, что помогло экономике в первом полугодии, может навредить во втором.