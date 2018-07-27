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Дуда подписал противоречивый закон о правосудие на фоне массовых протестов
12:04 27.07.2018 |
Президент Польши Анджей Дуда на фоне многотысячных протестов подписал закон, который позволяет правящей партии в облегченном режиме назначить нового председателя Верховного суда.
Об этом сообщает Reuters.
Европейский союз, правозащитные организации и оппозиция заявляют, что новое законодательство и другие изменения подрывают демократию и обвиняют правительство Польши в сужении независимости судебной системы.
Под президентским дворцом в Варшаве собрался многолюдный митинг. Люди выкрикивали "Позор". Многие держали свечи и ручки, намекая на готовность Дуды подписать закон. Они кричали: "Сломай ручку" и "Ты попадешь в тюрьму".
Столкновения возникли после того, как демонстранты написали слоганы на тротуаре перед президентским дворцом. Полиция применила слезоточивый газ.
Полиция утверждает, что кто-то из толпы первый распылил газ на правоохранителей, поэтому учитывая угрозу им пришлось отвечать.
Аналогичные протесты прошли в более чем двадцати городах Польши.
Правящая националистическая партия "Право и справедливость" (PiS) заявляет, что радикальные изменения в судопроизводстве необходимы, чтобы повысить эффективность судов и искоренить остатки коммунистического прошлого.
"Без судебной реформы мы не можем перестроить польское государство так, чтобы оно служило гражданам", - заявил лидер "Права и справедливости" партии Ярослав Качиньский.
Согласно новому закону, в этом месяце 22 судей Верховного суда были отправлены на пенсию раньше. Председатель Верховного суда Малгожата Герсдорф отказалась уходить в отставку и выполнять спорный закон.
В декабре прошлого года Европейская комиссия начала процедуру привлечения Польши к ответственности, заявив, что судебная реформа подрывает независимость судебной власти.
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