Бывший адвокат Трампа готов дать против него показания по «российскому делу» - СМИ

Бывший адвокат американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн утверждает, что тот знал о встрече своего сына Дональда Трампа-младшего с представителями России в июне 2016 года в Трамп-Тауэр, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Согласно их информации, М.Коэн заявляет, что он лично наблюдал за тем, как Д.Трампа проинформировали о предложении россиян встретиться с его сыном. По словам экс-адвоката, Д.Трамп одобрил предложение о встрече.

Как сообщили источники, М.Коэн готов рассказать об этом спецпрокурору по расследованию "российского дела" Роберту Мюллеру.

Источники отмечают, что у бывшего адвоката нет вещественных доказательств, в том числе аудиозаписей, чтобы подтвердить свои заявления.

"Он (М.Коэн-ИФ), безусловно, источник, который не заслуживает доверия", - заявил действующий адвокат американского президента Руди Джулиани.

Летом 2017 года в западных СМИ появилась информация, согласно которой в июне 2016 года Д.Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

На встрече также присутствовали глава предвыборного штаба Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер - нынешний советник президента.

Представители Д.Трампа-младшего, а также Дж.Кушнера подтвердили факт встречи. Они отметили, что на ней обсуждались вопросы программы усыновления и никак не затрагивалась тема выборов.

В США проходит ряд расследований о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Помимо юридического комитета, их ведут комитеты по разведке Сената и Палаты представителей. Кроме того, отдельное расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.