Конгресс США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности

Нижняя палата Конгресса США поддержала выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Сообщается, что палата представителей Конгресса США приняла законопроект закона "Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны".

Отметим, что из указанной суммы 50 млн долларов будет направлено на летальные виды вооружения.

К документу включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности". Государственному департаменту США поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия.

Отметим, что в дальнейшем проект закона должен быть поддержан Сенатом США и передан на подпись президенту.