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США грозят Турции санкциями из-за ареста американского пастора
08:02 27.07.2018 |
США пригрозили Турции серьезными мерами, если она не освободит американского пастора, обвиненного в терроризме и шпионаже. Глава Белого дома Дональд Трамп в четверг, 26 июля, потребовал от Анкары освободить Эндрю Брансона, проведшего почти два года в турецкой тюрьме, и предупредил, что Соединенные Штаты готовы наложить "жесткие санкции" на своего союзника по НАТО.
"Он сильно страдает, - заявил Трамп о 50-летнем пасторе. - Этот невиновный глубоко верующий человек должен быть немедленно освобожден!"
Вице-президент США Майк Пенс также заявил в тот же день, что если Анкара не примет незамедлительных шагов по освобождению Эндрю Брансона и не выпустит его на родину, Вашингтон "введет против Турции серьезные санкции".
Накануне 50-летний евангелический пастор Брансон, проведший почти два года в турецкой тюрьме, был выпущен судом в Измире из заключения под домашний арест. По информации официального турецкого информагентства Anadolu, это было связано с состоянием его здоровья.
Вместе с тем суд запретил пастору покидать страну. Судебный процесс над ним начнется 12 октября. В вину ему ставится сотрудничество с проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом и с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Брансону, который отвергает все обвинения, грозит 35 лет лишения свободы.
До своего ареста Эндрю Брансон более 20 лет жил с семьей в Измире на западном побережье Турции, он был настоятелем небольшой церкви.
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