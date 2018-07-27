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Сделка Qualcomm и NXP на сумму $44 млрд сорвалась из-за позиции Китая
22:21 26.07.2018 |
Qualcomm придётся отказываться от сделки на сумму $44 млрд с целью поглощения NXP Semiconductors из-за того, что не было получено одобрение китайских регулирующих органов. Другими словами, американский производитель чипов стал очередной крупной жертвой торговой войны между Китаем и США. Нидерландская NXP отдельно подтвердила, что отменена сделка, которая могла стать крупнейшим поглощением на полупроводниковом рынке.
Срыв соглашения, скорее всего, усугубит напряжённость между Вашингтоном и Пекином, причём можно ожидать проблем с новыми сделками, требующими одобрения Китая. «Я очень разочарован тем, что они не получили одобрения регулирующих органов», - сказал в интервью CNBC министр финансов США Стив Мнучин (Steve Mnuchin).
«Мы, очевидно, оказались втянуты в ситуацию, над которой не властны», - добавил исполнительный директор Qualcomm Стив Молленкопф (Steve Mollenkopf). Qualcomm не может обойтись без одобрения со стороны Китая, поскольку в прошлом году две трети выручки компании прошлось на рынок этой страны.
Сделка была объявлена в октябре 2016 года, всего за несколько дней до избрания президентом США Дональда Трампа (Donald Trump) и ожидала одобрения Китая, даже когда торговый конфликт между Соединёнными Штатами и Китаем усилился, и обе страны схлестнулись по ряду вопросов, связанных со владением технологиями и патентами.
Администрация Трампа, видимо, сыграла большую роль в судьбе Qualcomm. В частности, ожидалось, что снятие запрета, наложенного на американских полупроводниковых производителей, ведущих бизнес с китайской ZTE, позволит осуществить сделку с NXP. Комментируя срыв Китаем сделки с Qualcomm, текущая оппозиция в США заявляет, что за это следует благодарить санкции против ZTE.
«По моему мнению, вопрос здесь вращается исключительно в антимонопольной плоскости и никак не связан с торговыми трениями между Китаем и США», - сказал на очередной пресс-конференции официальный представитель министерства торговли Поднебесной Гао Фэн (Gao Feng). Впрочем, он также добавил, что хотя Китай не стремится к торговой войне, он её не боится.
Срыв сделки заставит Qualcomm найти новые направления роста, потому что мировые продажи смартфонов замедляются. «Мы думаем двигаться дальше, сокращая неопределённость в бизнесе и уделяя более пристальное внимание вопросам правильного развития компании», - отметил господин Молленкопф.
За срыв сделки Qualcomm придётся выплатить компании NXP неустойку в размере $2 млрд. Также американский производитель осуществит обратную покупку своих акций на сумму $30 млрд, чтобы успокоить инвесторов. Аналитики считают, что прекращение неопределённости с поглощением NXP в любом случае положительно отразится на Qualcomm. Производитель чипов в последнем отчёте сообщил об отличных результатах деятельности и хороших перспективах по освоению беспроводных сетей так называемого 5-го поколения.
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