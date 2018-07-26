Оппозиция в ФРГ критикует Меркель за неожиданную встречу с Лавровым

Представители германских оппозиционных партий в среду, 25 июля, подвергли критике канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) за то, что она не раскрыла всех деталей встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, в которой также участвовали глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) и начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов.

Трудно поверить, что Германия отступила от установленных правил и позволила Герасимову въехать в страну, несмотря на то, что ему запрещено пересекать границы Евросоюза из-за санкций, введенных в 2014 году после аннексии Крыма Россией, заявил внешнеполитический эксперт партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour).

По словам Нурипура, партия "зеленых" намерена "провести парламентское расследование" состоявшейся в Берлине неожиданной встречи. Он не уточнил, что конкретно под этим подразумевается.

В свою очередь, эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по внешней политике Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) назвал "прискорбным и странным" то, что правительство ФРГ так мало рассказало о прошедшей встрече Меркель и Лаврова, а также не анонсировало проведение переговоров заранее. Молчание по поводу встречи выглядит "подозрительным", добавил Джир-Сарай.

Ранее, 24 июля, заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) рассказала о берлинских переговорах Меркель и Маса с Лавровым и Герасимовым. Их целью было обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и, в особенности, в Сирии. Еще одной темой встречи был конфликт в Украине, уточнила Деммер.

По словам Деммер, проведение переговоров в Берлине было согласовано Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным на минувшей неделе.

Из Иерусалима в Берлин

Накануне Лавров и Герасимов встретились в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили проблему сирийского конфликта, в частности, вопрос присутствия иранских войск в Сирии. Во время встречи был также рассмотрен вопрос обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, сообщил МИД РФ.

Власти Израиля отклонили предложение РФ о создании 100-километровой зоны перед демаркационной линией между Израилем и Сирией, в которой не могли бы находиться иранские военные. В ответ Лаврову Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит иранским подразделениям, выступающим на стороне сирийского диктатора Башара Асада, приближаться и на 100 километров к Голанским высотам, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного представителя израильского правительства.