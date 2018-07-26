Майк Помпео предстал перед сенатом США как свидетель беседы Трампа и Путина

Госсекретарь США Майк Помпео предстал перед американским сенатом как один из немногих свидетелей разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, прошедшего за закрытыми дверьми во время встречи президентов в Хельсинки. Помпео неохотно говорил о содержании разговора, но ключевые пункты все-таки озвучил.

Сенат ожидал встречи с госсекретарем Помпео с момента окончания американо-российского саммита. Тогда президенты США и России озвучили свои позиции по Крыму, предположительному вмешательству России в американские выборы и возможному сотрудничеству в киберсфере, проговорив несколько часов за закрытой дверью. Ни одно соглашение в результате этой встречи подписано не было, поэтому главным ответчиком перед сенатом должен был выступить Майк Помпео.

За считанные минуты до того, как он приехал в Капитолий для того, чтобы ответить на вопросы членов законодательного собрания, стало известно, что Трамп не ждет Путина в Белом доме в этом году, поэтому на визите российского президента Помпео предпочел не останавливаться.

Он начал с обнародованной прямо перед встречей с сенаторами "Крымской декларации", в которой Госдеп вновь подчеркивает, что американские санкции не будут сняты с Москвы до окончания оккупации аннексированного полуострова, который США никогда не признают частью России.

Декларация доступна на сайте Госдепа, авторы документа сравнивают его с Декларацией Уэллеса, выпущенной США в 1940 году, вскоре после присоединения балтийских стран к СССР. В Декларации Уэллеса зафиксировано то, что США присоединение Прибалтики к СССР не признает.

Крымский вопрос был темой активных обсуждений в разных политических кругах на протяжении нескольких последних месяцев и, начав с него и заверений в стабильности американского политического курса в этой связи, Помпео намеренно попытался снизить накал дискуссии.

Сенаторы, в свою очередь, не собирались так легко сдаваться: один за другим, они повторяли одни и те же вопросы, касающиеся договоренностей, достигнутых в Хельсинки, и тем, которые обсуждали Путин и Трамп в личной беседе.

Госсекретарь мужественно держал удар, отметив, что знает о содержании разговора американского и российского президентов, неоднократно обсуждал это с обоими, а также с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и не может разглашать их сути.

Трамп верит разведке

Помпео крайне неохотно рассказывал о нескольких договоренностях между Москвой и Вашингтоном - они договорились об обмене между двумя странами по линии бизнеса, о пересмотре работы общего совета по противодействию терроризму и о совместных усилиях по взаимодействию в отношении сирийского урегулирования.

Вопросы смягчения или снятия санкций не обсуждались, политика США в этой связи осталась неизменной, по украинскому вопросу договоренностей нет, добавил он.

Госсекретарь также заявил: президент США хорошо знает о вмешательстве России в американские выборы, что именно произошло и когда, потому что он, Помпео, лично и неоднократно объяснял это Дональду Трампу. Более того, по словам главного американского дипломата, президент США лично подписал каждый санкционный пакет и одобрил фамилию каждого из дипломатов, высланного из страны за время работы нынешней администрации.

"Я хочу, чтобы вы знали, что президент Трамп заявил, что он принимает выводы, сделанные нашим разведсообществом относительно вмешательства России в выборы 2016 года".

Он также отметил, что "в Хельсинки мы пытались понять, заинтересована ли Россия в улучшении наших отношений, но мы также ясно дали понять, что мяч сейчас на российской стороне. Мы защищали американские фундаментальные стратегические интересы в Сирии и Украине, и я лично очень четко объяснил российской стороне, что последствия вмешательства в наши демократические процессы будут очень впечатляющими".

Макфол в безопасности

Более того, глава американского внешнеполитического ведомства, говоря о прозвучавшем в Хельсинки предложении Владимира Путина дать возможность офису спецпрокурора Мюллера допросить российских сотрудников ГРУ в обмен на аналогичную процедуру в отношении американцев, среди которых - бывший посол США в России Майкл Макфол, отметил: этого никогда не произойдет, США всегда будут защищать своих людей, которые были в поле и ушли на пенсию.

Имени Макфола он, впрочем, не назвал, однако бывшему послу реплика Помпео похоже понравилась.

Помпео также был крайне оптимистичен в отношении ядерного разоружения Северной Кореи: по его словам, это произойдет "во время первого президентского срока Трампа или даже еще раньше".

Ранее советник по национальной безопасности Джон Болтон, говоря о денуклеаризации Северной Кореи, упоминал срок в один год. Представитель государственного департамента, в свою очередь, вообще отказалась от любых упоминаний расписания, заявив, что вопрос так вообще не стоит.

Председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Коркер, известный своей критикой Трампа, закрыл заседание после трех часов, не сделав заключительное заявление.

Он лишь еще раз задал вопрос о вмешательстве России в избирательный процесс США, Помпео ответить отказался, отметив, что уже отвечал на подобный вопрос во время заседания.

Сенатор Роберт Менендес в своем заключительном слове обвинил администрацию в недостаточной открытости по отношению к конгрессу в вопросах, саязанных с американо-российским саммитом в Хельсинки.

"Я не верю, господин госсекретарь, в то, что вы осведомлены о том, что действительно происходило во время двухчасовой встречи Путина и Трампа. Более того, я не узнал о саммите что-то новое за последние три часа, что я здесь провел", сказал Менендес.