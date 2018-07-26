Финансовые новости
- |
- 26.07.18
- |
- 01:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Испанская фемида не будет преследовать бывшего короля Хуана Карлоса
22:49 25.07.2018 |
Испанские спецслужбы и судебные органы не намерены расследовать факты предполагаемой коррупции, связанные с 80-летним бывшим королем Испании Хуаном Карлосом I. Таков основной вывод, который делают наблюдатели по результатам выступления в среду, 25 июля, в парламентской комиссии по гостайнам директора Национального разведывательного центра Феликса Санса Рольдана. Как пояснил DW мадридский адвокат Артуро Ромеро Диас, все деяния, в которых заподозрен монарх, относятся к периоду, когда он, как глава государства, пользовался юридической неприкосновенностью.
Санс Рольдан выступил в комиссии в связи с недавней публикацией изданиями El Español и OK Diario признаний бывшей "близкой подруги" Хуана Карлоса 54-летней Коринны Ларсен, гражданки ФРГ датского происхождения. В разговоре с полицейским комиссаром Хосе Мануэлем Вильярехо, записанным в 2015 году, эта дама, называющая себя принцессой Коринной Сайн-Витгенштейн (Corinna zu Sayn-Wittgenstein) по титулу и фамилии, заимствованных у бывшего мужа-аристократа, обвиняет монарха в финансовых злоупотреблениях.
Так, она заявляет, что бывший король якобы получал комиссионные с разного рода международных контрактов, в том числе на строительство Испанией скоростной железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии. А чтобы избежать подозрений, оформлял денежные счета и разного рода собственность на подставных лиц. Кроме того, Хуан Карлос якобы помогал своему зятю Иньяки Урдангарину, недавно осужденному за коррупцию, в хищении общественных фондов.
Скандал, вызванный публикациями, побудил ряд парламентариев потребовать не только преследовать Хуана Карлоса юридически, но и создать депутатскую комиссию по его делу. Однако, ожидается, что парламентское большинство - правящая Испанская социалистическая рабочая партия и главная оппозиционная Народная партия - заблокируют эту инициативу.
Между тем, 17 июля следователь Национальной судебной палаты Диего де Эхеа открыл собственное расследование, связанное с записями Коринны. Это расследование, как пояснил DW адвокат Ромеро Диас, было "интерпретировано многими международными СМИ как открытие дела против короля". Однако, де Эхеа, по словам юриста, "некомпетентен открывать подобные дела" - и поэтому он лишь "займется выяснением обстоятельств, при которых были сделаны записи". Для этого будет дополнительно допрошен Вильярехо, который с ноября 2017 года находится под арестом по подозрению в коррупции и ряде других преступлений.
Хуан Карлос, носящий в настоящее время титул "почетного короля", был главой испанского государства с 1975 по 2014 год, когда отрекся от престола в пользу своего сына - нынешнего монарха Фелипе VI. Коринна, после разрыва отношений с королем в 2014 году, проживает в Монако. Ну а королевский дом нынешний скандал полностью игнорирует.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Встреча Трампа с Путина откладывается на следующий год
|Сетевая война. Как кремлевские пропагандисты снова попиарили Яроша
|Банки ожидают дальнейшего роста спроса на все виды кредитов для бизнеса, - опрос НБУ
|В пику Путину. Как США признали Украину своей исключительной зоной влияния
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Встреча Трампа с Путина откладывается на следующий год
|Испанская фемида не будет преследовать бывшего короля Хуана Карлоса
|Выгодна ли России торговая война США и Китая
|В пику Путину. Как США признали Украину своей исключительной зоной влияния
|Проиграть сражение, но выиграть войну: что означает решение ВТО по аммиачному спору Украины и РФ
|Пока Шойгу показывает мультики. Как Китай и США ведут битву за гиперзвук
Это интересно
|Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
|Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике
|К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей
|Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.
|Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
|Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине